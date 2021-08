Stoletnica z dvigovanjem uteži v Guinessovo knjigo rekordov #VIDEO

Ukvarjanje s fitnesom in dvigovanjem uteži že lep čas ni več samo moški šport, 100-letna Američanka Edith Murway-Traina s Floride pa dokazuje, da dvigovanje uteži ne pozna niti let. Žlahtno stotico je upokojenka iz Tampe dopolnila preteklo nedeljo, 8. avgusta. "Dobila sem najlepše mogoče darilo za rojstni dan," je povedala ob tem, ko se je kot najstarejša dvigalka uteži vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov.

''Opazovala sem ženske v telovadnici, medtem ko so trenirale. Potem sem si rekla, zakaj pa ne bi tudi jaz poskusila, ko sem že tam v telovadnici. Potem sem preprosto dvignila uteži in začela. Ko sem jih štela 91, sem redno, vsak dan začela dvigovati uteži,'' je dejala stoletna Edith Murway-Traina.

Stoletnica z lahkoto tako dvigne 75 kilogramov mrtvega dviga, s trenerjem pa se že pripravljata na njeno naslednje tekmovanje, ki bo na sporedu novembra letos. ''Do nje čutim spoštovanje. Mislim, da se tega, kar ima ona, ni mogoče naučiti. Ali to imaš ali pa nimaš,'' je dejal Edithin trener Bill Beerkley.

Vedno blizu športu, spogleduje se že z novo zmago

''Bill me zdaj pripravlja, da se počasi vračam k dvigovanju in da nadzorujem svoje ravnotežje. Pričakujem, da bom novembra znova zmagala in dobila glasen aplavz. Svojo pot bom potem nadaljevala od tam,'' je še povedala rekorderka.

Edith, ki sicer boleha tudi za kronično obstruktivno pljučno boleznijo, se je sicer večino življenja redno ukvarjala s športom, med drugim je oboževala ples in pozneje postala uspešna učiteljica plesa, kar je počela vse do upokojitve, v šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je za boljšo kondicijo vpisala še v bližnjo telovadnico, uteži pa je začela dvigovati šele pri 91 letih.

Zaradi epidemije v zadnjih dveh letih ni tekmovala, v vseh teh letih pa se je nabralo toliko odličij, da je v njenem stanovanju že počasi začelo zmanjkovati prostora, nanjo so ponosni tudi njeni otroci, vnuki in pravnuki. Z dvigovanjem uteži se bo ukvarjala, dokler ji bo zdravje to omogočalo. Pravijo, da je starost le številka, in Edith to še kako dobro dokazuje, dokazuje pa tudi, da lahko redna vadba izboljša kakovost življenja tudi na stara leta.