Ironman velja za eno najtežjih športih preizkušenj na svetu in 21-letni Američan Chis Nikic je fenomen, ki mu jo je uspelo opraviti kljub njegovi diagnozi. Postal je prvi človek z Downovim sindromom s takim dosežkom, kar so kot izjemno prepoznali tudi pri Guinessovi knjigi rekordov. V dneh, ko zaradi negotove zdravstvene situacije hrepenimo po pozitivnih zgodbah, so njegovo pot povzeli vsi največji svetovni mediji.

31. decembra lani je Chris Nikic na ogromen list papirja napisal svoje glavne cilje. Zadal si je nakup avta in hiše ter poroko z vročo blondinko. Zaželel si je opraviti ironman in v naslednjih desetih mesecih vsak dan postati za en odstotek boljši športnik.

Chris Nikic se s športom ukvarja že od mladih nog. "V športu sem našel uteho," je povedal v pogovoru za ameriški The New York Times, pred tem se je vedno počutil izolirano, izključeno, je priznal mladi mož iz Orlanda v ZDA, ki se je rodil s slabimi obeti.

Pri petih mesecih je prestal operacijo srca. Bil je tako slaboten in imel tako slabo ravnotežje, da ni shodil vse do četrtega leta starosti. Da bi starša preprečila, da bi se zadušil, sta mu vse do šestega leta ponujala zgolj pretlačeno hrano.

Ko se je naučil teči, je trajalo več mesecev, da je doumel, da mora med tekom v ritmu zamahovati z rokami, in jih ne držati nad glavo. Več let je potreboval, da se je naučil zavezovati čevlje.

“I was born a Down syndrome Kid. Next morning I woke up as an IRONMAN.”

Hear more from Chris Nikic as he celebrated his accomplishment with family and friends over the weekend.

#anythingispossible #inclusion #onepercentbetter #ironmanfinisher pic.twitter.com/xsUJfVFaAD — IRONMAN Triathlon (@IRONMANtri) November 16, 2020

A nič od tega ga ni oviralo pri tem, da bi živel svoje športne sanje. Že kot otrok je svoje športno znanje dokazoval na specialnih olimpijadah. Tekmoval je v šprintih, plavanju in košarki.

Ko je bil star 15 let, se je naučil voziti kolo. A ni bilo tako enostavno, kot je slišati. Kar pol leta je potreboval za to, da je znal prepeljati 30 metrov, a ko je enkrat znanje usvojil in mu ravnotežje ni več povzročalo težav, ga ni bilo več mogoče ustaviti.

Vse dokler ga ni prizemljila serija operacij na ušesih. Te so ga oslabile, saj je moral v procesu okrevanja mirovati, posledično pa je začel pridobivati tudi na telesni teži. Nekaj je moral spremeniti ...

Seeing @ChrisNikic become the first person with Down syndrome to complete an IRONMAN is so heartwarming ❤️ pic.twitter.com/CV92yXRdP4 — ESPN (@espn) November 9, 2020

Oktobra lani je skupaj s trenerjem Danom Griebom in lokalno tekaško skupino v Orlandu pripravil poseben načrt. Postal bo eden od peščice ljudi, ki so opravili ironman. Opravil bom največji športni izziv na svetu, si je zamislil.

In res. Željo je izpolnil pred tednom dni na Floridi, natančneje v mestu Panama City Beach. Za 3.9 kilometre plavanja, 180 kilometrov kolesarjenja in 42 km teka, kar sestavlja ironman, je potreboval 16 ur, 46 minut in devet sekund, kar je le 14 minut manj kot je znašal limitni čas.

21-letnik se je med preizkušnjo spopadal s številnimi tegobami, med drugim je padel s kolesom, na okrepčevalnici so ga napadle ognjene mravlje, kar mu je vzelo kar 45 minut časa, a je vseeno vztrajal do cilja, so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji specialne olimpijade za športnike z motnjami v razvoju.

Njegov trud so prepoznali tudi pri mednarodni zvezi za triatlon ironman, ki mu je čestitala na twitterju in zapisala, da jih je njegov dosežek več kot navdihnil in da gre za enega od ključnih trenutkov v zgodovini ironmana, Da je trenutek res poseben, so dokazali tudi z neposrednim prenosom zadnjih dveh kilometrov teka mladega športnika na njihovem Facebook profilu.

"Za Chrisa je bila tekma mnogo več kot samo doseganje cilja in proslavljanje dosežka," je za CNN povedal njegov oče Nik Nikic, ki je za sina pripravil poseben motivacijski koncept, imenovan strategija enega odstotka, ki naj bi ga motivirala v fazi treninga.

Bistvo strategije je, da se trudi vsak dan postati en odstotek boljši športnik. "Ironman mu je služil kot platforma, s pomočjo katere bi bil še korak bližje njegovemu cilju, to je vključitvi v normalno življenje. Postal je dokaz drugim otrokom in družinam, ki se spopadajo s podobnimi preprekami, da nobene sanje ali cilj niso previsoki."

Mlademu športniku, ki je prva leta svojega življenja bolj poslušal, česa vsega ne bo mogel početi, kot kaj vse bo lahko, so za dosežek čestitale številne znane osebnosti, med njimi tudi teniška legenda Billie Jean King in tekačica Kara Goucher, na družbenih omrežjih pa si je pridobil več kot 30 tisoč novih sledilcev.

Svojo prepoznavnost bo zdaj skušal izkoristiti za pomoč drugim osebam z Downovim sindromom.

Zbiral bo sredstva za organizacijo specialne olimpijade za bolnike z Downovim sindromom in projekt RODS (Racing for Orphans with Down Syndrome), ki podpira sirote z Downovim sindromom. "Svoj cilj sem dosegel, zdaj bi rad pomagal drugim," je Chris Nikic zapisal na Instagramu.

A tudi športnih ciljev še ni izčrpal. V prihodnje se bo osredotočil na priprave na ameriško specialno olimpijado, ki bo na sporedu leta 2022.