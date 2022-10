Prav Blummenfelt, ki trenira skupaj z Idenom, je lani osvojil olimpijsko zlato na igrah Tokio 2020, osvojil naslov ITU in letos zmagal na svetovnem prvenstvu v ironmanu 2021 v St. Georgeu. Dirko je začel kot veliki favorit za zmago.

Za novega prvaka Idena je to največji uspeh v karieri. Z norveško zastavo v roki je užival v zadnjih metrih na črno-rdeči preprogi. S svojim časom je očitno podrl trenutni rekord proge Nemca Jana Frodena iz leta 2019. Iden je tudi dvakratni prvak na polrazdalji.

Gustav Iden is the first Norwegian to win Ironman Kona, covers 140.6 mile triathlon in 7:40:24, crushing the course record of 7:51:13 by running the fastest marathon in event history (2:36:15). First man to win Kona debut since 1996. At 26, youngest man to win since 1982. pic.twitter.com/iO8HgMe98F