Za vedno rekorder: 718-krat letel s slovitim concordom #foto

Fred Finn je britanski poslovnež, ki je kar dvakrat zapisan v Guinessovo knjigo rekordov. Prvič (leta 1983) se je tja uvrstil kot človek, ki je preletel največ kilometrov, in drugič leta 2003, ko je še zadnjič poletel s slavnim nadzvočnim letalom concorde. V 27 letih je z njim opravil neverjetnih 718 poletov, bil je na prvem poletu in tudi na zadnjem, ki so ga opravili s tem letalom, skupaj pa je v svojem življenju preletel že več kot 24 milijonov kilometrov.

Težko je verjeti, da je nekdo preživel toliko časa na letalu in ni pilot ali stevardesa. Rekorder po največjem številu preletenih milj oziroma kilometrov je zdaj 78-letni britanski poslovnež Fred Finn. Njegovo poslovno življenje je bilo razpeto med Londonom in Severno Ameriko, a je v svojem življenju obiskal več kot 150 držav na svetu. Do danes je preletel več kot 24 milijonov kilometrov, samo s concordom opravil natanko 718 poletov in več kot 600-krat obiskal Afriko. Čeprav lahko njegov podvig v prihodnosti kdo preseže in mu vzame mesto v Guinessovi knjigi rekordov, bo Finn za večno zapisan v knjigo rekordov s številom poletov s concordom.

Vedno je sedel na sedežu z isto številko

Finn je prvi polet s concordom opravil 26. maja leta 1976, ko je to letalo prvič poletelo v nebo. Šlo je za polet iz Washingtona v London. Po 26 letih so morali prvo in edino potniško nadzvočno letalo upokojiti, tudi na zadnjem poletu 24. oktobra leta 2003 pa je sedel Finn. Prav tako je šlo za polet iz ZDA v Evropo, natančneje je concorde svojo zadnjo pot opravil iz New Yorka v London.

Prav neverjetno, toda Finn je na vsakem izmed 718 poletov s concordom sedel na sedežu 9A. Kot je pojasnil pozneje, to ni bilo zaradi vraževerja, šlo je za skrbno premišljeno potezo. Spoznal je namreč, da pri tem sedežu stevardese začnejo postrežbo. Preprosto je želel, da bi mu postregli prvemu.

Britanski poslovnež je v svoji karieri delal za sedem podjetij, prav povsod pa je bilo njegovo glavno prevozno sredstvo letalo.

V dvanajstih urah je poletel trikrat

Danes Finn živi v Ukrajini v mestu Komsomolsk, kjer se je poročil z veliko mlajšo odvetnico Allo. Bistveno manj leti in uživa v pokoju, a Concorde je letel 26 let in svojo pot sklenil leta 2003, ko so z njim opravili zadnji polet iz New Yorka v London. Foto: Reuters na vrhuncu svoje poslovne poti je opravil vsaj dva nadzvočna poleta na teden. Enkrat mu je uspelo opraviti tri polete med letališčem Heathrow in New Yorkom v razmaku 12 ur. Do zdaj je opravil več kot dva tisoč poti čez Atlantik.

Povprečno je concorde za polet med Londonom in New Yorkom potreboval tri ure, kar je bilo trikrat hitreje, kot je to storilo običajno letalo. Kot so izračunali pozneje, je moral Finn za polete s concordom v svojem življenjskem obdobju plačati okoli dva milijona funtov (danes je to 2,2 milijona evrov). Sprva so bili poleti nekoliko cenejši, v zadnjih mesecih pa je bilo treba za ta prestižni polet odšteti tudi več kot pet tisoč evrov.

Na letalu je spoznal veliko slavnih

Letenje s concordom ni bilo za vsakogar, saj polet ni bil cenovno dosegljiv vsem. Med potovanji je tako Finn srečal marsikatero slavno osebo, med drugim tudi nekdanjega ruskega predsednika Mihaila Gorbačova, legendo Beatlov Paula McCartneyja, pevko Dolly Parton, pevca Johnnyja Casha in številne druge znane osebe.