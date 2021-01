Svetovni rekord: še nobenega prstana ni krasilo toliko diamantov #foto

Indijska draguljarska hiša Renani Jewels se je s svojim novim izdelkom vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov. Gre za prstan, v katerega je vdelanih največ diamantov do zdaj – 12.638. Za primerjavo: prejšnji rekorder je imel "le" 7.801 diamant.

Foto: Renani Jewels/Cover Images

Harshit Bansal, ustanovitelj draguljarske hiše, je prstan oblikoval prav z namenom, da podre rekord. To so bile menda že od nekdaj njegove sanje. Poimenoval ga je The Marigold, kar je angleško ime za žametnico oziroma tagetes, rastlino z žarečimi rumeno-oranžnimi cvetovi, ki v Indiji velja za simbol blaginje in sreče.

Foto: Renani Jewels/Cover Images

Načrtovanje tega prstana je trajalo okoli tri leta, so pojasnili v draguljarski hiši, oblikovan pa je z namenom, da se ga nosi, ne da postane razstavni primerek. "Je povsem nosljiv in udoben," so opisali prstan, ki tehta okoli 165 gramov.

Cene prstana niso razkrili.

Preberite še: