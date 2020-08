Umrla najstarejši tapir in najstarejši lenivec na svetu

Najstarejši malajski tapir na svetu je živel v rezervatu Port Lympne blizu mesta Folkestone na jugovzhodu Anglije. Kingut je doživel 42 let in si lani zaslužil vpis v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši tapir v ujetništvu, saj je krepko presegel povprečno življenjsko dobo malajskih tapirjev, ki znaša od 25 do 30 let.

Kingut je prišel na svet 27. januarja 1978 v živalskem vrtu Ragunan v indonezijski prestolnici Džakarta. Ko je bil star 14 let, so ga preselili na jugovzhod Anglije, kjer je živel naslednjih dobrih 27 let v družbi štirih precej mlajših tapirjev.

S prihodom v novo domovino je dobil tudi novo ime – Huta je postal Kingut.

Kingutovi skrbniki ga opisujejo kot popolnoma nenadomestljivega prijatelja in člana družine z vihravim in ljubečim značajem.

Malajski tapirji so največji izmed petih vrst tapirjev in obenem edina vrsta tapirja, ki prosto živi na azijski celini. Znani so tudi po svojih črnih in belih lisah, ki jih varujejo v deževnem pragozdu. Malajski tapirji so uvrščeni med ogrožene vrste, v divjini pa živijo na jugu Tajske, v Mjanmaru, na Malajskem polotoku in indonezijskem otoku Sumatra.

Zagotovo 50 let

Na isti dan pa je v živalskem vrtu v kraju Halle an der Saale umrla Paula, najstarejši lenivec na svetu. Paula je že nekaj časa trpela zaradi pomanjkanja teka in prebavnih motenj – tako zelo, da je niso mogli več navdušit niti s posladki, pred enim tednom pa je povsem nehala jesti.

Lenivec (fotografija je simbolična in ne predstavlja Paule) Foto: Reuters

Tudi Paula je pristala v Guinnessovi knjigi rekordov. Ne poznajo njene točne starosti, saj je bila ob prihodu leta 1971 stara približno dve leti, vsekakor pa je Paula doživela 50, morda celo 51 let. Vsekakor veliko, če upoštevamo, da je pričakovana življenjska doba prostoživečih lenivcev od 20 do 30 let, morda le malenkost več pri tistih, za katere skrbijo v živalskih vrtovih.

Za Paulo so dolgo mislili, da je Paul

Več kot dve desetletji po prihodu Paule iz Južne Amerike so bili prepričani, da je Paula pravzaprav – Paul. Leta 1995 pa so opazili, da se je v zelo kratkem času zelo hitro zredila, in šele takrat z ultrazvočnim pregledom odkrili, da je noseča.

Mladič žal ni preživel, ravno tako nobeden ob še dveh poznejših brejostih, a je Paul takrat dokončno, zanesljivo in uradno postal Paula.