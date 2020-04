Srečnih 18: to so države, kjer še ne poznajo okužb z novim koronavirusom

Od 193 držav članic Združenih narodov jih je 18 še vedno brez primerov okužbe z novim koronavirusom, poroča BBC, ki se opira na podatke Univerze John Hopkins.

Gre za naslednjih 18 držav:



- Comoros, gre za neodvisno otoško državo v severnem delu Mozambiškega kanala v Indijskem oceanu, med severnim Madagaskarjem in severnim Mozambikom,

- Kiribati, oceansko otoško država v srednjem tropskem Tihem oceanu,

- Lesotho, državo na jugu Afrike, ki jo v celoti obkroža Republika Južna Afrika,

- Marshallove otoke, gre za otoško državo v mikronezijski regiji Tihega oceana, severno od Nauruja in Kiribatija, vzhodno od Federativnih držav Mikronezije in južno od ameriškega otoka Wake,

- Mikronezijo, regijo v Tihem oceanu, ki leži med Filipini na zahodu, Indonezijo na jugozahodu, Papuo Novo Gvinejo in Melanezijo na jugu ter Polinezijo na jugovzhodu ter vzhodu,

- Nauru, majhno otoško državo v južnem delu Tihega oceana,

- Palav, otoško državo v Tihem oceanu, 500 kilometrov vzhodno od Filipinov,

- Samoo, državo, ki jo sestavlja skupina otokov v Južnem Tihem oceanu,

- državo Sveti Tomaž in Princ (Sao Tome and Principe), otoško država v Gvinejskem zalivu ob zahodni ekvatorialni obali Afrike,

- Tuvalu, otoško državo v Tihem oceanu, četrto najmanjšo neodvisno državo po številu prebivalcev za Vatikanom,

- Vanatu, otoško državo v Južnem Tihem oceanu,

- Južni Sudan,

- Tadžikistan,

- Jemen,

- Severno Korejo in

- Salomonove otoke. Na Salomonovih otokih je trenutno tudi Celjanka Anja Kovačič, ki potrjuje, da na otokih za zdaj še ni nobenega potrjenega primera okužbe. Daljši intervju z njo bomo na Siol.net objavili jutri.

Tudi Sveti Tomaž in Princ (Sao Tome and Principe), otoško država v Gvinejskem zalivu ob zahodni ekvatorialni obali Afrike, je še brez primera okužbe z virusom sars-cov2.

Ali so prej omenjene države res brez primerov, je sicer težko z gotovostjo trditi, razmišljajo na BBC. Predvsem dvomijo o resničnosti podatkov iz Severne Koreje in Jemna, zagotovo pa obstajajo države, kamor virus sploh še ni zašel.

Gre za manjše otoške države, ki le redko doživijo obisk od drugod in kjer so že pred pandemijo na neki način živeli v samoizolaciji. Kar sedem od desetih najmanj obiskanih držav je po podatkih Združenih narodov še brez potrjene okužbe.

Kljub temu so tudi te države nanj pripravljene, saj se zavedajo nevarnosti, ki jim v primeru vnosa virusa grozi zaradi resnično slabe zdravstvene oskrbe na otoku, kjer o ventilatorjih, ki so pri zdravljenju bolezni covid-19 ključnega pomena, lahko le sanjajo.

Tako so na primer v majhni otoški državi Nauru v južnem delu Tihega oceana z nekaj več kot deset tisoč prebivalci, ki je od najbližjega kopnega, otočja Banaba, ki pripada državi Kiribati, oddaljena več kot 300 kilometrov in ki jo na leto obišče komaj 160 turistov, že uvedli posebne ukrepe.

V majhni otoški državi Nauru v južnem delu Tihega oceana so že v začetku marca sprejeli posebne ukrepe v boju proti pandemiji:

Že 2. marca so v Nauruju, ki je tretja najmanjša popolnoma neodvisna država na svetu, prepovedali vstop v državo za potnike iz Kitajske, Južne Koreje in Italije. Pet dni pozneje so na seznam dodali še Iran.

Sredi marca je njihov letalski ponudnik prepovedal polete na Fidži, Karibate in Marshallove otoke, polete v Brisbane v Avstraliji pa so s treh na teden skrčil na enega.

Vsem domačinom, ki so se vrnili iz Avstralije, so zapovedali 14-dnevno karanteno v enem od tamkajšnjih hotelov.

Za zdaj so bili vsi testi - vzorce morajo poslati v Avstralijo - negativni.

Zdravnik Colin Tukuitonga z otoka Niue v Južnem Pacifiku, nekdanji ambasador Svetovne zdravstvene organizacije in strokovnjak za javno zdravje, ki trenutno dela in biva na Novi Zelandiji, pravi, da je to edini pravi način, ki ga te žepne državice lahko uberejo proti pandemiji.

"Te države nimajo močnega zdravstvenega sistema. Gre za majhne, izredno ranljive države, ki ne razpolagaj z ventilatorji, poleg tega je prebivalstvo že zdaj šibkega zdravja. Med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami so sladkorna bolezen in kardiološke težave. Novi koronavirus bi jih lahko zdesetkal," opozarja.

Če bi virus kljub ukrepom vendarle zašel na njihova tla, bi bolnike morali na zdravljenje poslati v tujino, kar pa je v tem trenutku, ko so meje bolj ali manj zaprte, skoraj misija nemogoče, opozarja dr. Tukuitonga. Prepričan je, da je najboljši ukrep teh državic ta, da čim dlje ostanejo brez primera okužbe.

"Izolacija, ki je bila vedno njihov glavni problem, je zdaj prednost," dodaja.

