Med ukrepi za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom je tudi prepoved prisotnosti partnerja ali spremljevalca pri porodu. Prepovedani so tudi obiski mamic in otrok v porodnišnici. Foto: Ana Kovač

Izredne razmere in ukrepi v času pandemije novega koronavirusa so se močno dotaknili tudi priprav na porod in same porodne izkušnje, saj po novem partner oziroma spremljevalec ne sme biti več prisoten pri porodu, niti ne sme mamice in otroka obiskati v porodnišnici. Odsvetovani so tudi porodi doma. Nosečnice so zaskrbljene in se na situacijo želijo čim bolje pripraviti, stroka ostaja odločna: izjem ne bo.

Ukrepi, namenjeni zajezitvi novega koronavirusa, so zarezali v vse pore življenja. Zelo dobro jih občutijo tudi nosečnice, ki v porodni sobi do preklica ne morejo več računati na podporo partnerja ali drugo obliko spremstva, saj novi ukrepi iz varnostnih razlogov to onemogočajo.

Nosečnice so razumljivo vznemirjene, več kot 5.800 jih je že podpisalo peticijo (več o tem v nadaljevanju), a stroka ostaja neomajna. Objavljamo razmišljanja deležnikov z več strani.

Začenjamo s pojasnili stroke. Kot nam je povedal dr. Borut Kobal, predstojnik Kliničnega oddelka za ginekologijo v UKC Ljubljana, željo nosečnic, ki si med porodom želijo imeti ob sebi partnerja, vsekakor razume, a dodaja, da je treba upoštevati razmere, v katerih smo se znašli in ki se dnevno spreminjajo.

Brez izjem

Opozarja, da je tveganje prenosa okužbe s koronavirusom v času epidemije veliko in da ne morejo dovoliti nobenih izjem. Torej tudi, če bi pri partnerju in nosečnici izvedli testa na koronavirus in bi bila ta negativna in če bi partner poskrbel za ustrezno zaščitno opremo v porodni sobi.

Kobal pravi, da želijo tveganje za prenos okužbe čim bolj zmanjšati, zato je eden od ukrepov tudi popolna prepoved obiskov v porodnišnici.

"Spremljevalcem ne dovolimo prisostvovanja ob ultrazvočnih preiskavah v nosečnosti in ob porodu. Partnerji oz. spremljevalci, ki pridejo po mame in novorojenčke po odpustu iz porodnišnice, počakajo pred vhodom porodnišnice. Zdravstveno osebje pomaga otročnici pri prevozu otroka in osebnih stvari do izhoda porodnišnice," opisuje novo realnost porodov v času pandemije.

Ker šola za starše v ljubljanski porodnišnici trenutno ne deluje, so pripravili posebne videovsebine na to temo.

Širjenja virusa v porodnišnici je še posebej nevarno

Dodaja, da negativen bris žrela na koronavirus tako nosečnice kot spremljevalca pred vstopom v porodnišnico ne ščiti zdravstvenega osebja, saj pokaže le trenutno stanje, ki se lahko že čez nekaj ur ali dni spremeni.

Zaščita moža pri porodu pa je ob trenutnem pomanjkanju zaščitne opreme nerealna, poudarja Kobal in dodaja, da je širjenje bolezni v bolnišnici oz. porodnišnici še posebej nevarno. Okužba se lahko prenese med nosečnicami, porodnicami in novorojenčki ter tudi med zaposlenimi, ki bodo morali v samoizolacijo ali bodo zboleli ter jih bo zmanjkalo za varovanje in nadzor nosečnic in porodnic.

Porodnišnica Ljubljana: Porodnice prihajajo prestrašene, a so izkušnje dobre

Trdi, da so izkušnje zadnjih dveh tednov v porodnem bloku največje slovenske porodnišnice, Porodnišnice Ljubljana, dobre, a hkrati priznava, da porodnice k njim prihajajo prestrašene.

"Bojijo se neznanega in tega, da so same, a ob pomoči babic in drugega zdravstvenega osebja, ki skrbi zanje, porodi potekajo mirno in gladko. Večina porodnic, kljub osamljenosti, ni sama, so pa zadovoljne in srečne. Prav tako kot babice, ki vodijo porod," trdi Kobal, ki dodaja, da se povezovanje z novim družinskim članom lahko začne v varnem domačem okolju. Strinja se, da je porod edinstven trenutek v vsaki partnerski zvezi, in obžaluje, ker ga zaradi prej navedenih razlogov ne morejo izvajati tako kot nekoč.

Peticijo za spremstvo partnerja pri porodu podpisalo že več kot 5.800 ljudi

S trenutnimi ukrepi pa se nikakor ne strinja skupina mamic in nosečnic, ki je prejšnji petek pripravila peticijo z naslovom Spremstvo partnerja pri porodu je pomembno navkljub epidemiji, v kateri predlagajo vrsto sprememb. Verjamejo, da novi ukrepi niso v največjo dobrobit mamice in novorojenčka.

Ob tem se med drugim sklicujejo na priporočila Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki zagovarja, da je prisotnost spremstva v času poroda ključna komponenta za spoštljivo ravnanje s porodnico, in jo od leta 2019 priporoča v sklopu WHO-priporočil.

Po zgledu sosednje Avstrije, ki je v novi izdaji javnih priporočenih ukrepov znova uvedla možnost prisotnosti partnerja pri porodu, predlagajo, da se to ob obveznem spoštovanju strogih ukrepov omogoči tudi slovenskim porodnicam.

Peticijo, ki so jo naslovili na vse slovenske porodnišnice in konzilije, je v samo nekaj dneh podpisalo že več kot 5.000 ljudi. Podobna peticija je zaokrožila tudi po New Yorku, kjer jo je podpisalo več kot 600 tisoč ljudi. Po peticiji so porodnišnice tam spet dovolile prisotnost partnerjev ali spremljevalcev v porodni sobi.

Dula: Brez občutka domačnosti so tudi porodi težji



Foto: Ana Kovač Soustanoviteljica peticije je tudi doktorica biomedicine, sicer pa tudi porodna spremljevalka dula Špela Peternel, ki tudi z znanstvenega vidika zagovarja pravico do spremstva pri porodu, saj je porod tako lažji in manj travmatičen.



"Porod je proces, ki za razliko od našega vsakdanjega delovanja ne deluje na razumski ravni. Vodijo ga hormoni, ki žensko preplavijo in jo, da porodni proces lahko normalno steče, prestavijo iz razumskega v čustveni del možganov.



Ob tem pa se mora počutiti varno. Le tako lahko normalno rodi. Če jo preplavi hormon adrenalin, ki se sprošča, ko se ustrašimo ali smo pod stresom, se porod takoj upočasni ali celo ustavi. Ob prihodu v neznano okolje, kjer jo sprejme medicinsko osebje, ki mu sicer zaupa, a jih ne pozna, se zato porod upočasni.



Če pa se nato ženska v tem neznanem okolju, kjer jo obkroža osebje, oblečeno v maske in zaščitno opremo in kjer nima nič, kar bi jo pomirjalo in ji dajalo občutek domačnosti in varnosti ne more sprostiti, pa se porod povsem ustavi," opozarja. In prav ta občutek domačnosti in varnosti lahko ženski nudi partner. Mož ali partner, oče otroka, jo z dotikom, objemom pomiri, ob njem se sprosti, obenem pa se ob objemanju sprošča oksitocin, ki pospešuje porod. Foto: Matjaž Vertuš Peternelova skupaj s podpisnicami peticije želi, da bi po zgledu Avstrije, ki je ponovno, v novi izdaji javnih priporočenih ukrepov, uvedla možnost prisotnosti partnerja, to ob upoštevanju ukrepov, omogočili tudi slovenskim porodnicam. " Naši predlogi, s katerimi bi se stanje izenačilo z avstrijskim, so, da: - Otrokov oče ali druga oseba po materini izbiri lahko prisostvuje porodu pod pogojem, da ne kaže nobenih bolezenskih znakov. Tej osebi se priskrbi zaščitna obleka. - Po porodu ali najkasneje ob premiku matere na poporodni oddelek mora ta oseba porodnišnico zapustiti. - Obiski niso dovoljeni. Če sta mama in otrok zdrava ter vsi potrebni medicinski pregledi opravljeni, naj se ju čim prej odpusti domov. - Porodnico in otroka lahko ob odpustu pri izhodu prevzame otrokov oče oz. spremljevalec pri porodu, pri čemer naj se poskrbi za čim manjši kontakt z zdravstvenim osebjem. Oseba naj se ne zadržuje na porodnem oddelku. - Po porodu se poskrbi za ustrezno delovanje in obiskovanje patronažne službe na domu.

Zaskrbljenost zaradi vpliva na zgodnje navezovanje odnosa med otrokom in očetom

Foto: osebni arhiv Tudi Tara Hughes, direktorica centra za psihoterapijo CORP v Ljubljani, ki se že sedem let ukvarja s pripravo na porod, se ne strinja z ukrepi, ki v času bolezni covid-19 ostro posegajo na polje porodne in poporodne oskrbe.

Razume ukrep z vidika zajezitve širjenja virusa in omejitve gibanja, a je po drugi strani zelo zaskrbljena zaradi vpliva, ki ga bo ta ukrep imel na porodnice ter zgodnje navezovanje odnosa med otrokom in očetom.

"Številne študije namreč dokazujejo, da so očetje precej boljši v očetovski vlogi, če so prisotni pri porodu, seveda pa se ukrep močno dotika tudi porodnic.

Tiste, s katerimi sodelujem na pripravah, že poročajo o tem, da so porodi težji, ker so same. Več je intervencij, zapletov, ki zaznamujejo tudi obdobje po porodu," poudarja.

Ker se zaveda, da zdaj druge možnosti, kot da porodnica rodi brez spremstva partnerja ali spremljevalca, ni, jih spodbuja, da iščejo občutke bližine in pristnosti s tistim delom zdravstvenega osebja, ki jim bo med porodom na voljo in ki jim bo dal zadosten občutek varnosti in intime, da se bodo upale javno izražati, ne glede na to, kaj čutijo. Tudi če jih je strah, če jih je sram ali če so jezne. "Ženske v tej situaciji nujno potrebujejo 'dodaten ego', ki jim bo pomagal uravnavati to stresno stanje," poudarja. Svoje mnenje je pojasnila tudi v javljanju na Facebooku.

Za mnenje o ukrepih smo vprašali tudi mamici, ki sta rodili v teh dneh, in nosečnico, ki veseli dogodek pričakuje aprila.

Mamica: na porod brez partnerja se je pripravila že doma

Foto: Ana Kovač Novopečena mamica iz Dolenjske, ki je želela ostati anonimna, je povedala, da se je na porod brez partnerja temeljito pripravila že doma.

"S partnerjem sva se o tem veliko pogovarjala in to čustveno predelala ter se na ta način lažje sprijaznila z nastalo situacijo. Materinske šole zaradi rizične nosečnosti nisem obiskovala, sem pa na internetu prebrala veliko koristnih informacij in napotkov tudi glede poroda brez partnerja. Ginekologinja me je pravočasno opozorila na ukrep, tako da sem se lahko doma dobro čustveno pripravila na porod brez partnerja," je povedala in pohvalila celotno osebje v porodni sobi, od babice do ginekologinje. Kot je dejala, s svojim trudom prispevajo k izjemno dobri in pozitivni energiji v porodni sobi.

Tudi mamica iz Ljubljane je zelo pohvalila osebje, čeprav si je želela, da bi bil partner pri porodu z njo. Intenzivno se je pripravljala s spremljanjem strani Čustvena priprava na porod na Facebooku, ki jo vodi prej omenjena Hughesova in kjer sta s partnerjem obiskovala priprave.

"Otroček je moral nekako priti na svet in to je bilo odvisno samo od mene, zato je bolje, da sem se s tem čim prej sprijaznila, kot da bi obupovala, kar ne bi bilo dobro ne zame ne za otroka."

Porodno izkušnjo opisuje kot naporno, a ji jo precej olajšalo zdravstveno osebje. "Kar zadeva sam prihod v porodnišnico, sprejem ter osebje v porodni sobi in na intenzivni negi - kapo dol. Samo pohvale. V porodni sobi sem preživela 11 ur, od tega sem bila mogoče sama samo slabo uro. Seveda si želim partnerja v prihodnje ob sebi," pravi sogovornica, a dodaja, da v tem trenutku tega nista poskušala doseči, saj bi bilo takšno poskušanje lahko samo izguba časa in živcev.

Nosečnica: Ukrep je v dobro vseh, a morda bi ga lahko omilili

Mateja Šmejic aprila pričakuje svojega drugega otroka. "Ne mislim, da je ukrep prestrog, je pa res, da se pri pogovorih z nekaterimi nosečnicami čuti, da jih je strah, ali bodo zmogle same." Foto: osebni arhiv Tudi Mateja Šmejic, učiteljica razrednega pouka in osebna trenerka, ki čez nekaj dni pričakuje svojega drugega otroka, se temeljito pripravlja na porod brez prisotnosti partnerja. Pravi, da se zelo trudi, da na trenutno situacijo ne gleda skozi prizmo strahu in negativno.

"Ukrep bi seveda lahko vzela negativno in se pritoževala, zakaj je tega treba, ampak verjamem, da bo vse v redu in da je tak ukrep potreben v dobro vseh nas. Zdi se mi povsem razumljiv.

Ne mislim, da je ukrep prestrog, je pa res, da se pri pogovorih z nekaterimi nosečnicami čuti, da jih je strah, ali bodo zmogle same.

Mogoče bi situacijo lahko rešili tako, da bi zdrav partner plačal vso zaščitno opremo za prisotnost pri porodu, ampak nisem strokovnjak, da bi sodila, ali je to res primerno. Zgolj razmišljam. Sicer pa obstaja ogromno spletnih tečajev za pripravo na porod, med drugim jih ponujajo tudi porodnišnice. No, vsaj za Kranj vem, da jih. Porodnišnica Kranj ima tudi zelo ažurno stran na Facebooku, kjer so pred dnevi objavili urnik webinarjev za pripravo na porod, poleg tega je vsak dan po telefonu na voljo ginekolog, s katerim se lahko pogovoriš o vsem, kar zadeva porod."