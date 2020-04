Avtoceste samevajo: nazorni podatki, koliko manj se vozimo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Omejitve ob širjenju okužb z novim koronavirusom so zdesetkale tudi promet na slovenskih avtocestah. V tednu do 26. marca je po avtocesti vozilo približno dve tretjini manj vozil kot v normalnih razmerah, pri težkih tovornjakih ta delež znaša dobrih 40 odstotkov. Po uvedbi omejitev pri potovanju med občinami bo upad števila vozil še očitnejši.

Po uvedbi različnih omejitev, ki so posledica boja proti širitvi okužb s koronavirusom, se je obseg prometa na avtocestah močno zmanjšal. Podatki so nazorni pri upadu povprečnega števila dnevnih osebnih avtomobilov v drugi polovici marca, enako velja tudi za število težkih tovornih vozil (skupna masa nad 7,5 tone, avtobusi niso všteti). Zaradi organiziranih tranzitnih konvojev prek države je promet s tovornjaki sicer zelo neenakomeren. Podatki zadnjega tedna, ko so v veljavo stopile še omejitve pri potovanjih med občinami, bodo predvidoma pokazali še dodaten upad števila vozil.

Velikih razlik pri upadu prometa med kraki avtocest ni

V tednu od 20. do 26. marca je število vseh vozil, če jih primerjamo s povprečnim številom v normalnih razmerah, upadlo za približno dve tretjini. Podatki med posameznimi kraki avtocest so precej podobni. Enako velja za upad števila težkih tovornih vozil, kjer ta znaša od 40 do 52 odstotkov. Izjema je le Gorenjska, kjer je število upadlo za zgolj 15 odstotkov.

V tem omenjenem tednu, če podatke primerjamo še z enim tednom prej (ob začetku razglašene pandemije), je število vseh vozil na avtocesti v povprečju upadlo od 23 do 33 odstotkov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Vsa vozila Težki tovornjaki 28.2. Petek 47.069 10.075 29.2. Sobota 32.369 4.542 1.3. Nedelja 24.730 1.152 2.3. Ponedeljek 39.893 11.115 3.3. Torek 40.407 11.676 4.3. Sreda 43.303 12.115 5.3. Četrtek 44.315 11.454 6.3. Petek 45.607 10.348 7.3. Sobota 31.061 4.658 8.3. Nedelja 33.791 1.098 9.3. Ponedeljek 39.547 10.938 10.3. Torek 40.101 11.749 11.3. Sreda 40.388 12.236 12.3. Četrtek 38.065 11.240 13.3. Petek 30.986 6.538 14.3. Sobota 13.261 2.106 15.3. Nedelja 12.629 980 16.3. Ponedeljek 20.589 6.419 17.3. Torek 18.114 6.338 18.3. Sreda 18.020 6.375 19.3. Četrtek 18.782 6.601 20.3. Petek 18.299 6.049 21.3. Sobota 9.987 2.231 22.3. Nedelja 5.685 606 23.3. Ponedeljek 17.386 6.711 24.3. Torek 16.893 6.783 25.3. Sreda 15.289 6.304 26.3. Četrtek 15.056 6.444

Upad v primerjavi s tednom prej na primorski avtocesti po dnevih (Logatec-Unec):

Vsa vozila 6.3. -3 % 7.3. -4% 8.3. 37% 9.3. -1% 10.3. -1% 11.3. -7% 12.3. -14% 13.3. -32% 14.3. -57% 15.3. -63% 16.3. -48% 17.3. -55% 18.3. -55% 19.3. -51% 20.3. -41% 21.3. -25% 22.3. -55% 23.3. -16% 24.3. -7% 25.3. -15% 26.3. -20%

vir: DARS