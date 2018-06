Srbija z uradno preiskavo o posledicah Natovega bombardiranja leta 1999

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski minister za zdravje Zlatibor Lončar in minister za okolje Goran Trivan sta danes podpisala dogovor o začetku preiskave o domnevnih posledicah Natovega bombardiranja ZR Jugoslavije leta 1999. Pri preiskavi naj bi sodelovala še ministrstvo za obrambo in izobraževanje. Preiskavo bo financirala država in naj bi stala približno 130.000 evrov.