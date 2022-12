Sodišče: Velika Britanija lahko azilante pošilja v Afriko

Premeščanje migrantov, ki so nezakonito vstopili v Veliko Britanijo, v Ruando, kjer bi nato lahko zaprosili za zaščito, je v skladu s konvencijo o beguncih ter z drugimi zakonskimi in pravnimi obveznostmi vlade, je odločilo višje sodišče v Londonu, pri čemer je poudarilo, da je treba vsak primer posebej natančno preučiti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Premeščanje migrantov, ki so nezakonito vstopili v Veliko Britanijo, v Ruando, kjer bi nato lahko zaprosili za zaščito, je v skladu s konvencijo o beguncih ter z drugimi zakonskimi in pravnimi obveznostmi vlade, je odločilo višje sodišče v Londonu, pri čemer je poudarilo, da je treba vsak primer posebej natančno preučiti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Foto: Reuters

Premeščanje migrantov, ki so nezakonito vstopili v Veliko Britanijo, v Ruando, kjer bi nato lahko zaprosili za zaščito, je v skladu s konvencijo o beguncih ter z drugimi zakonskimi in pravnimi obveznostmi vlade, je odločilo višje sodišče v Londonu, pri čemer je poudarilo, da je treba vsak primer posebej natančno preučiti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Proti spornemu načrtu glede premeščanja migrantov nekdanje notranje ministrice Priti Patel, ki ga je zdajšnja vlada v Londonu ohranila, je bilo vloženih več prošenj za pravno izpodbijanje.

Nevladniki neuspešni

Odvetniki več prosilcev za azil, ki so skupaj s človekoljubnimi organizacijami zadevo predložili londonskemu sodišču, so trdili, da so načrti vlade nezakoniti, in opozorili na stanje človekovih pravic v Ruandi, ki da "ubija in muči" politične nasprotnike, pri tem navaja španska tiskovna agencija EFE.

Sodniki so danes zavrnili argumente, da so bili načrti za premeščanje migrantov v to vzhodnoafriško državo in obravnavanje prošenj tam in ne v Združenem kraljestvu, nezakoniti.

O pritožbi januarja

Eden od sodnikov je tako zavrnil pritožbo glede tovrstne politike kot celote, vendar je razsodil v prid osmih prosilcev za azil. Kot je ocenil, vlada ni ustrezno preučila okoliščin osmih tožnikov, katerih primeri so bili predloženi sodišču, zato jih bo morala ponovno preučiti.

Odločitev sodišča o dopustitvi pritožbe je bila preložena na januar, poroča britanski BBC.

Ruanda je danes pozdravila sodbo sodnikov v Londonu. "Pozdravljamo to odločitev, prosilcem za azil in migrantom smo pripravljeni ponuditi varnost in priložnost, da si zgradijo novo življenje v Ruandi," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala tiskovna predstavnica ruandske vlade Yolande Makolo in jo opisala kot "pozitiven korak" k rešitvi svetovne migracijske krize.

Britanski premier Rishi Sunak si v poskusu, da bi se spopadel s številnimi prihodi beguncev in migrantov na Otok, prizadeva nadaljevati shemo za pošiljanje migrantov v Ruando, ki jo je zasnoval njegov predhodnik na položaju Boris Johnson.

Ruanda je varna država

Zagovorniki človekovih pravic in mednarodne organizacije so načrt premeščanja migrantov v Ruando večkrat kritizirali in ga označili za sramotnega.

Prvi deportacijski polet v Ruando je bil predviden za 14. junij, a ga je preprečila pravna tožba, ki so jo na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu vložili prosilci za azil in nevladne organizacije. Sodišče je izdalo začasen izredni ukrep, s katerim je ugotovilo, da bi premestitev enega od potnikov ogrozila njegovo pravno varnost.

Britanska vlada sicer vztraja, da je Ruanda varna država z zgodovino zagotavljanja podpore prosilcem za azil, še poroča EFE.