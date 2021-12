Danska bo zapornike pošiljala na Kosovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število zapornikov na Danskem se je od leta 2015 povečalo za 19 odstotkov in je v začetku letošnjega leta doseglo več kot štiri tisoč, kar po uradnih statistikah presega stoodstotne zmogljivosti.

Danska namerava od Kosova najeti 300 zaporniških celic in tako zmanjšati prenatrpanost v svojih zaporih. Tako nameravajo več zapornikov poslati na Kosovo, a zgolj tiste, za katere je že bila sprejeta odločitev, da jih bodo po prestani kazni izgnali iz države, je v sredo sporočila danska vlada.

Danska se je odločila za obsežno reformo svojega sistema zaporov, za katero bo predvidoma namenila 538 milijonov evrov. Ena od "novih pobud" v okviru te reforme je tudi plačilo Kosovu, da sprejme 300 zapornikov iz Danske. Gre za ukrep, ki zadeva zgolj tuje zapornike, ki jih bodo po prestani kazni izgnali iz Danske. Pred objavo novice je pošiljanje zapornikov v balkansko državo podprlo več političnih strank s celotnega političnega spektra, je sporočilo dansko pravosodno ministrstvo.

Pravosodni minister: To je šele prvi korak v dolgi, težki bitki

Število zapornikov na Danskem se je od leta 2015 povečalo za 19 odstotkov in je v začetku letošnjega leta doseglo več kot štiri tisoč, kar po uradnih statistikah presega stoodstotne zmogljivosti. Do leta 2025 naj bi v zaporih primanjkovalo že okoli tisoč mest. V istem obdobju se je število paznikov v tej skandinavski državi s 5,8 milijona prebivalci – ki je sicer znana po t. i. odprtih zaporih za zapornike z manj kot petletnimi zapornimi kaznimi, v katerih med drugim nosijo lastna oblačila, si sami kuhajo in sprejemajo več obiskov – zmanjšalo za 18 odstotkov.

Pravosodni minister Nick Haekkerup je financiranje reforme v sredo označil kot zgodovinsko, a obenem šele kot prvi korak v "dolgi, težki bitki" za ponovno uravnoteženost danskih zaporov. V okviru reforme bodo, kot je zatrdil, kapacitete zaporov do leta 2025 povečali za 326 mest in obenem izboljšali delovne pogoje zaposlenih v zaporih. Poleg tega bodo zgradili nov visoko varovan zapor za najhujše zločince.

Na Kosovu je bilo leta 2020 po poročilu o zaporih Univerze v Londonu 1.642 zapornikov, kar je 97 odstotkov kapacitet kosovskih zaporov. V preteklosti sta zaporniške celice v tujini najeli Norveška in Belgija, in sicer na Nizozemskem.