So to države, ki jih Putin še lahko obišče?

Zahod je zaradi napada na Ukrajino proti Putinovi Rusiji uvedel številne sankcije. Mednarodno kazensko sodišče je zoper Vladimirja Putina marca lani celo izdalo nalog za aretacijo. To pomeni, da je ruskemu predsedniku močno omejena mednarodna svoboda gibanja, piše nemški medij Deutsche Welle (DW).

Pet držav, ki jih je nazadnje obiskal Putin

Od marca letos je Putin obiskal pet držav, in sicer Belorusijo, Uzbekistan, Kitajsko ter pred kratkim Severno Korejo in Vietnam. Njegovi gostitelji lahko s svojo gostoljubnostjo tvegajo sankcije, a Putin se lahko zanese na svoje najzvestejše zaveznike. Na koga drugega se lahko Putin torej zanese in prosi za uslugo, če je treba, se sprašuje DW.

Ta nemški medij je sestavil seznam šestih držav, ki naj bi bile največje in najpomembnejše podpornice Rusije na svetu.

Kitajska

Na prvem mestu je seveda Kitajska, ki je najpomembnejša trgovinska partnerica Rusije. Kitajsko stališče do vojne v Ukrajini je vse prej kot nevtralno. To kažejo tudi domnevni poskusi Kitajske, da prepriča druge države, naj ne sodelujejo na nedavni švicarski mirovni konferenci.

Kitajska je Putinova najpomembnejša zaveznica. Državi povezuje nasprotovanje svetovni prevladi ZDA. Foto: Guliverimage

Od začetka konflikta je Kitajska naredila vse, kar je bilo v njeni moči, da bi se rusko gospodarstvo obdržalo pri življenju. Prav tako je posrednica za vojaške dobave, potrebne za ruski vojni stroj.

Kot piše DW, Kitajska vidi Rusijo kot strateškega partnerja v svetovnem redu, ki ga določajo ZDA in njihovi zavezniki. Putin je z državniškim obiskom na Kitajskem maja letos okrepil že tako tople odnose. Kitajski predsednik Ši Džinping je Rusijo obiskal lani.

Severna Koreja

Severna Koreja je s svojim vrhovnim voditeljem Kim Džong Unom mednarodno precej izolirana država, a Putinova Rusija ima z njo tesne stike. Nedavno sta obe državi podpisali obrambni sporazum, s katerim sta se zavezali, da ena drugo podpirata v primeru napada.

Rusija potrebuje vso vojaško pomoč, ki jo lahko dobi, in zelo militarizirana Severna Koreja je država, ki bo Rusijo oskrbovala brez omahovanja. Za Kim Džong Una je vsak zaveznik boljši kot da je brez zaveznika, trdi DW.

Vladimir Putin in Kim Džong Un sta podpisala obrambni sporazum med državama. Foto: Guliverimage

Nobena druga država ni tako brezpogojno podprla ruske vojne v Ukrajini kot Severna Koreja. Severna Koreja je na primer – v nasprotju s Kitajsko – glasovala proti vsaki posamezni resoluciji, ki so jo vložili Združeni narodi, da bi obsodili ali ustavili dejanja Rusije v Ukrajini.

Belorusija

Belorusija je najbližja in najbolj predana zaveznica Rusije in v očeh številnih marionetna država pod ruskim nadzorom. Državi sta povezani tudi s številnimi pogodbami in sporazumi. Na številnih področjih, od uvoza nafte in plina do gospodarskih subvencij, je Belorusija odvisna od Rusije, ki je tudi največja beloruska trgovinska partnerica.

Rusija redno namešča vojake in vojaško opremo v Belorusiji, od koder je leta 2022 tudi začela svojo invazijo na Ukrajino. Rusija je od beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka tudi dobila dovoljenje za namestitev jedrskega orožja v državi.

Iran

Tako kot Rusija je tudi Iran podvržen strogim sankcijam Zahoda. Obe državi sta gospodarsko in vojaško tesno povezani. Po vojni v Ukrajini sta sodelovanje močno okrepili. To kažejo izsledki ameriških obveščevalcev.

Iran je tesen Putinov zaveznik. Na fotografiji vidimo zdaj že pokojnega iranskega predsednika Ebrahima Raisija na obisku v Kremlju decembra lani. Foto: Guliverimage

Iran Rusijo oskrbuje z brezpilotnimi letali in strelivom, ključnimi za ruske sile na frontnih črtah. Eden njegovih redkih mednarodnih obiskov po invaziji leta 2022 je Putina odpeljal v Iran.

Sirija

V Siriji ima ruska vojska svoja oporišča, država je tudi najpomembnejša baza Moskve na Bližnjem vzhodu. Sirski predsednik Bašar al Asad je velik Putinov oboževalec, piše DW, tudi zato ker je odvisen od ruske vojaške pomoči, brez katere se zaradi državljanske vojne ne bi mogel obdržati na oblasti.

Asad je vojno v Ukrajini opisal kot "popravek zgodovine in ponovno vzpostavitev ravnovesja, ki ga je svet izgubil po razpadu Sovjetske zveze". Tako kot Belorusija in Severna Koreja tudi Sirija glasuje proti resolucijam v Združenih narodih, katerih cilj je prepričati Rusijo, naj konča vojno.

Vietnam

Tudi komunistični Vietnam je poglobil vezi z Rusijo. O trgovini, obrambi in vojni v Ukrajini je Putin govoril med potovanjem po Aziji, ki je bilo namenjeno krepitvi mednarodnega vpliva Rusije. Putin je ob tem podpisal obrambni sporazum z Vietnamom. Vietnam tudi spada med države, ki še niso obsodile ruske agresije v Ukrajini.

Poleg držav, ki so na seznamu DW, lahko med države, ki kljub vojni v Ukrajini ohranjajo prijateljske stike z Rusijo, uvrstimo naslednje: Venezuela, Kuba, Alžirija, Mjanmar, Tadžikistan, Afganistan, Laos, Pakistan, Etiopija, Sudan, Uganda, Eritreja, Mali, Honduras, Brazilija, Uzbekistan, Turkmenistan …