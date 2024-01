So to dnevi odločitve o ameriški prevladi v Aziji?

Tajvanci bodo v soboto izvolili nov tajvanski parlament in novega predsednika države. Med tremi kandidati za predsednika države je največ pozornosti svetovnih medijev požel nekdanji župan Tajpeja Ko Venje. Tega so nekateri razglasili za kitajskega človeka v Tajvanu.

Tajvan je zadnje mesece v svetovnih medijih zaradi kitajskih groženj in rožljanja z orožjem. Kitajska namreč Tajvan šteje za del svojega ozemlja in želi spet vzpostaviti suverenost nad njim. Na drugi strani ZDA podpirajo tajvansko neodvisnost od Kitajske in Tajvan tudi vojaško oborožujejo. Zaradi ruskega napada na Ukrajino je vzniknil strah, da se bo Peking zgledoval po Moskvi in v bližnji prihodnosti vojaško napadel otok.

Vzpon tretje stranke

V ozračju kitajskih groženj ter poslabšanih odnosov med Pekingom in Tajpejem bodo šli Tajvanci 13. januarja na volišče ter izvolili novega predsednika države in nov 113-članski tajvanski parlament. Zadnjih osem let je Tajvan vodila Caj Ingven (Demokratična napredna stranka), ki letos zaradi omejitve predsednikovanja na dva mandata ne more več kandidirati.

Za Tajvan je tradicionalno značilno, da politični prostor obvladujeta dve stranki – Demokratična napredna stranka (DPP) in Kuomintang. Toda letos je v igro vstopila tretja močna stranka, leta 2019 ustanovljena Tajvanska ljudska stranka (TPP). To vodi nekdanji župan tajvanske prestolnice Tajpej Ko Venje.

Ankete napovedujejo zmago zdajšnjega podpredsednika

Zadnje javnomnenjske ankete med tremi kandidati – poleg Venjeja kandidirata še Laj Čingte (DPP) in Hou Juih (Kuomintang) – največ podpore dajejo Čingteju, trenutnemu podpredsedniku države. Na drugem mestu je Juih, tretji Venje. Tajvan nima dvokrožnih predsedniških volitev – kdor od kandidatov bo v soboto dobil največ glasov (tudi če bo to manj od polovice), ta bo zmagovalec in bo maja prevzel predsedniške posle.

Javnomnenjske ankete napovedujejo zmago zdajšnjemu tajvanskemu podpredsedniku Laju Čingteju (DPP). Dobil naj bi od 35 do 40 odstotkov glasov. Foto: Guliverimage

Za DPP je značilno, da odločno zagovarja neodvisnost Tajvana ter ločenost Tajvancev in Kitajcev. Protikomunistični Kuomintang na drugi strani trdi, da Kitajci in Tajvanci sestavljajo en narod, a se hkrati noče podrediti komunističnim oblastnikom v Pekingu.

Je Ko Venje človek Pekinga?

Največ medijske pozornosti na tujem je požel Venje, češ da je kandidat, ki je naklonjen Pekingu oziroma Kitajski. Venje namreč zagovarja potrpežljivo politiko do Kitajske. Odnose med Kitajsko in otokom kot nekdanji kirurg primerja s tumorjem.

"Pred tridesetimi leti, ko sem bil kirurg, smo tumor, če smo ga našli, poskušali odstraniti. Toda v tem trenutku samo poskušamo živeti z njim," je dejal. Kitajska zanj ostaja vprašanje, ki ga je treba obvladati, ne da bi sprožili večji spopad med stranema.

Za pogovore s Pekingom

"Kitajska v resnici ne želi napasti Tajvana, saj so njene domače težave precej resne. Toda po drugi strani upa, da bo prevzela oblast nad Tajvanom z gospodarskimi sredstvi. /…/ Kitajska nima namena iti v vojno s Tajvanom, vendar še vedno obstaja tveganje. Ker je Kitajska diktatura in je večina vojn nepredvidljivih, mora biti Tajvan še vedno previden. /…/ Odvračanje in komunikacija sta zelo pomembna. Kitajski moramo povečati stroške vojne, vendar se želimo tudi pogovarjati s Kitajsko," je dejal Venje po poročanju AP.

Hou Juih je kandidat Kuomintanga in velja za politika, ki zagovarja zakon in red. Foto: Guliverimage

Venje ima zlasti veliko volivcev med mladimi Tajvanci, ki so nezadovoljni s tradicionalnim tajvanskim političnim sistemom, ki je dejansko dvostrankarski, saj se na oblasti izmenjujeta DPP in Kuomintang.

Občudovalec Maa Cetunga?

Venje je bil sprva naklonjen protajvanski DPP, a je, ko je po volitvah leta 2014 postal župan Tajpeja, navezal trdne stike z veljaki Kitajske komunistične partije. Obiskal je tudi Janan, žarišče kitajske komunistične revolucije, kjer je javno izrazil svoje občudovanje do komunističnega voditelja Maa Cetunga, piše britanski medij Unherd.