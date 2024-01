Tajvan odkril sumljive kitajske balone

Tajvanska vojska je po lastnih navedbah nad svojim območjem odkrila štiri sumljive balone iz Kitajske, od tega so trije leteli neposredno nad otokom. Najnižje so se spustili na 3.658 metrov višine, poročajo tuje tiskovne agencije.

Trije baloni, ki so leteli nad otokom, so se premikali severovzhodno, potem ko so jih zaznali v bližini vojaškega oporišča Ching-Chuan-Kang na zahodu Tajvana. Četrti je letel ob severozahodnem delu otoka.

Tajvansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da pozorno spremljajo dogajanje in da bodo sprejeli primerne ukrepe glede na višino in morebitno nevarnost, ki jo baloni predstavljajo. Trenutno še preučujejo, ali baloni poleg meritev opravljajo še kakšne druge naloge.

Prelet balonov se je zgodil manj kot dva tedna pred predsedniškimi in parlamentarnimi volitvami na Tajvanu in gre za drugi zaporedni dan, ko so tajvanske oblasti zaznale tovrstne objekte nad otokom. Obrambno ministrstvo je o njih prvič poročalo decembra, ko so javno spregovorili o šestih incidentih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podobni incidenti s kitajskimi baloni so bili lani v ZDA. Washington je takrat očital Pekingu, da jih uporablja za vohunjenje, Kitajska pa je vztrajala, da je balon zašel s poti in da je opravljal zgolj vremenske meritve.