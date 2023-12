Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska Tajvan dojema kot del svojega ozemlja ter je v zadnjem času okrepila svoj politični in vojaški pritisk na oblasti na otoku, kjer bodo 13. januarja potekale predsedniške volitve. Foto: Reuters

Združitev s Tajvanom je zgodovinsko neizogibna, je v današnjem novoletnem nagovoru, dva tedna pred predsedniškimi volitvami na otoku, dejal kitajski predsednik Xi Jinping. V nagovoru je spomnil tudi na dosežke Kitajske in izzive, s katerimi so se soočili v zadnjem letu.

"Vsi Kitajci na obeh straneh Tajvanske ožine bi morali biti povezani s skupnim ciljem in deliti slavo pomladitve kitajskega naroda," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izjavil Xi Jinping med nagovorom, ki ga je predvajala kitajska državna televizija CCTV.

Kitajska nikoli ni izključila uporabe sile, da bi Tajvan vrnila pod svoj nadzor. Xi v današnjem nagovoru ni omenil grožnje vojaške akcije, je pa dejal, da je ponovna združitev domovine s Tajvanom zgodovinsko neizogibna.

Ponovna združitev s Tajvanom "neizogibna"

Kitajska Tajvan dojema kot del svojega ozemlja ter je v zadnjem času okrepila svoj politični in vojaški pritisk na oblasti na otoku, kjer bodo 13. januarja potekale predsedniške volitve. Idejo o samostojnosti Tajvana medtem podpirajo predvsem ZDA, ki so letos prvič odobrile neposredno vojaško pomoč temu otoku.

Xi Jinping je že med srečanjem z ameriškim predsednikom Joejom Bidnom sredi novembra dejal, da je ponovna združitev s Tajvanom "neizogibna". Bidna je takrat opozoril pred poskusom oboroževanja Tajvana in ga pozval, naj podpre mirno združitev Kitajske, ki da je ni mogoče ustaviti.

Vrednost miru

Predsednik, ki je na oblasti od leta 2013, je v današnjem nagovoru po poročanju španske tiskovne agencije EFE še spomnil, da bo prihodnje leto 75. obletnica ustanovitve Ljudske republike Kitajske. Ob tem je pozval k poglobitvi reform in odpiranju v vseh pogledih ter nadaljnji krepitvi zaupanja v razvoj in gospodarske vitalnosti.

Na mednarodni ravni je Xi omenil, da so na svetu še vedno kraji, ki so sredi vojne, in da se Kitajci dobro zavedajo vrednosti miru. Zagotovil je, da je njegova država v ta namen pripravljena sodelovati z mednarodno skupnostjo.