Skoraj polovica prebivalcev Zahodnega Balkana premišljuje o izselitvi

Navdušenje nad vstopom v EU na Zahodnem Balkanu pojenja, skoraj polovica prebivalcev regije pa želi zapustiti svoje domovine, kaže najnovejši Balkanski barometer, ki ga je objavil Svet za regionalno sodelovanje (RCC).

Najmanj navdušeni nad EU so v Srbiji

Raziskava, ki jo je izvedel RCC med šest tisoč ljudmi v regiji, razkriva, da je podpora članstvu v EU padla na 59 odstotkov, kar je tri odstotke manj kot leto prej, piše na spletni strani intellinews.com.

Zahodni Balkan je oznaka za države zahodnega Balkana, ki še niso članice EU: BiH, Srbija, Črna gora, Makedonija in Albanija.

Najmanj navdušeni nad članstvom v EU so v Srbiji, kjer si le 34 odstotkov vprašanih želi vstopiti v povezavo. Na drugem koncu lestvice zelo izstopa Albanija, kjer je kar 92 odstotkov vprašanih izrazilo željo po pridružitvi.

Trend upadanja prebivalstva

Kosovci in Črnogorci prav tako kažejo razmeroma visoko navdušenje, saj si 66 odstotkov oziroma 60 odstotkov njihovega prebivalstva prizadeva za članstvo v EU. BiH in Makedonija se uvrščata na sredino – približno polovica njunega prebivalstva izraža željo po vstopu v EU.

Nad včlanitvijo v EU so najbolj navdušeni v Albaniji. Foto: Guliverimage

Raziskava Balkanski barometer izpostavlja tudi trend upadanja prebivalstva v regiji, saj 44 odstotkov vprašanih razmišlja o življenju v tujini. Ta številka je petodstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom, kar kaže na nadaljevanje odseljevanja, zlasti med delovno sposobnim prebivalstvom.

V tujino najbolj vleče prebivalce Kosova

O izselitvi najbolj razmišljajo prebivalci Kosova (57 odstotkov). Sledijo Albanci, Črnogorci in Srbi (med 40 in 50 odstotki). Na koncu lestvice sta BiH (38 odstotkov) in Makedonija (35 odstotkov).