Sindikat delavcev prometa in zvez kritičen do poslovodstva Pošte Slovenije

V Sindikatu delavcev prometa in zvez (SDPZ) so kritični do poslovodstva Pošte Slovenije, s katerim še niso sklenili dogovora, medtem ko ga je vodstvo Pošte sklenilo z drugim reprezentativnim sindikatom SPD. Ta po oceni SDPZ zaposlenim ne prinaša ničesar, hkrati pa posega v njihovo sindikalno delo.

"Zahteve našega sindikata, ki smo jih javno izrazili tudi na našem protestnem shodu v Mariboru 14. maja, so se nanašale predvsem na strategijo Pošte Slovenije, ki jo ocenjujemo kot škodljivo za zaposlene, saj se predvideva drobljenje Pošte Slovenije na več pravnih oseb, pri čemer bi ena še naprej izvajala univerzalno poštno storitev (ki je služba v javnem interesu in prinaša izgubo), druga pa paketno dostavo, ki prinaša dobiček," so spomnili v SDPZ.

Zahtevajo izboljšanje socialnega dialoga

Vse zahteve do delodajalca so oblikovali v predlog dogovora, ki pa ga z vodstvom Pošte še niso uspeli uskladiti, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Ena izmed zahtev do poslovodstva je tudi zahteva po izboljšanju socialnega dialoga, saj da je predvsem njihov sindikat v zadnjem obdobju deležen pomanjkljive komunikacije.

"In ravno sedaj, ko naj bi delodajalec to našo zahtevo uresničil, se je zopet zgodilo, da je bil s Sindikatom poštnih delavcev (drugim reprezentativnim sindikatom) sklenjen ločen dogovor, četudi smo izrecno in jasno na sestanku zahtevali, da se delodajalec pogaja in uskladi z obema sindikatoma skupaj," so kritični.

Kot so izpostavili, gre za odgovornost delodajalca, da poskrbi za enakopravno obravnavo socialnih partnerjev. "Zelo narobe je, da je bil zopet sklenjen in podpisan dogovor o skupnih tematikah samo z enim od dveh partnerjev," so izpostavili.

Njihove zahteve glede strategije Pošte Slovenije ostajajo

Opozorili so tudi, da je v dogovoru, ki je bil njihovemu sindikatu do podpisa prikrit in, kot so dodali, na izrecno zahtevo delodajalca vsebinsko zamolčan, med drugim vključena sistemizacija in delovna uspešnost. Dogovorili so se tudi za gostoto sestankov s socialnimi partnerji in sodelovanje pri testiranju spremembe organizacije dela.

"Hkrati je SPD pristal na to, da si bo prizadeval, da se masa plač s spremembo sistemizacije ne bo povečevala, kar vsaj za nekatera delovna mesta pomeni znižanje plač, in da letos ne bo postavljal drugih zahtev ter da bo konstruktivno komuniciral s svojimi člani in z javnostjo," so še dodali.

Njihove zahteve glede strategije Pošte Slovenije ostajajo, prav tako glede poplačil nekaterim zaposlenim, so poudarili in dodali, da vztrajajo pri pogajanjih z delodajalcem.

"V primeru da nam pri tem ne uspe, bomo nadaljevali tudi z ostalimi pritiski," so napovedali. Spomnili so še, da je sindikat SPD za danes sklical in nato preklical stavko, kar so z aktivnostmi podprli tudi v SDPZ.

"Obrnili smo se na pristojna ministrstva, Slovenski državni holding in nadzorni svet Pošte Slovenije, da nam kot predstavnikom zaposlenih pomagajo. Vsekakor pričakujemo odziv, saj gre za podjetje, ki je v 100-odstotni državni lasti in je strateška naložba," so sklenili.