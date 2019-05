Severna Koreja izstrelila rakete proti Japonskemu morju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Generalštab oboroženih sil Južne Koreje je sporočil, da je Severna Koreja danes zjutraj iz vzhodnega dela države v Japonsko morje izstrelila "več neidentificiranih projektilov kratkega dosega". To je prva tovrstna poteza države, ki ji vlada Kim Džong Un, po več kot letu dni. Domnevne rakete so letele do 200 kilometrov daleč in padle v morje.

Iz generalštaba so sprva sporočili, da je Pjongjang okoli 9. ure po lokalnem času izstrelil raketo kratkega dosega, nato pa, da je izstrelil "več neidentificiranih projektilov kratkega dosega". Po poročanju lokalnih medijev je šlo verjetno za preizkus rakete kratkega dosega.

Če bodo izstrelitve raket kratkega dosega potrjene, bo to prvi raketni preizkus Pjongjanga od novembra 2017, ko so izvedli preizkus medcelinske balistične rakete. Po tem preizkusu je Severna Koreja razglasila, da so njene jedrske zmogljivosti popolne, ter obnovila pogovore z Južno Korejo in ZDA. Lani, ko se je Kim prvič srečal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Singapurju, Severna Koreja ni izvedla nobenega raketnega ali jedrskega preizkusa.

Projektile je po navedbah Seula Severna Koreja izstrelila s polotoka Hodo blizu vzhodnega obalnega mesta Vonsan v smeri severovzhoda. Leteli so od 70 do 200 kilometrov daleč proti Vzhodnemu morju, ki ga Tokio imenuje Japonsko morje, so dodali.

V Seulu so izpostavili, da skupaj z ZDA pozorno spremljajo ravnanje Severne Koreje. Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je povedala, da so seznanjeni z ravnanjem Pjongjanga in da bodo še naprej spremljali razmere.

Japonsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so projektili padli daleč od japonske obale in da država ni ogrožena.

Dan pred novimi izstrelitvami je zunanji minister Južne Koreje Kang Kjung Va izjavil, da mora Pjongjang pokazati jasno vidne, konkretne in bistvene ukrepe v smeri jedrske razorožitve, če želi doseči omilitev gospodarskih sankcij.

To vprašanje je bilo v središču februarskega vrha Kima in Trumpa v Hanoju, ko je Kim zahteval takojšnjo odpravo sankcij, a dogovora ni bilo, ker se jima ni uspelo dogovoriti, kaj naj v zameno stori Pjongjang.

Okoli deset milijonov prebivalcev Severne Koreje ogroža lakota

Ta teden je sicer namestnik severnokorejskega zunanjega ministra Čoe Son Hui opozoril Washington pred "neželenimi dogodki", če ne bo spremenil stališča do sankcij.

Severno Korejo sicer pesti resno pomanjkanje. Okoli deset milijonov prebivalcev ogroža lakota, potem ko je bila zaradi suše in drugih neugodnih vremenskih razmer zadnja letina najslabša v desetletju. Ravno v petek je Svetovni program za hrano opozoril, da so morali prebivalcem obrok hrane s 380 gramov zmanjšati na 300 gramov na dan in da bodo verjetno morali obroke še zmanjšati.

Južnokorejski analitik Ankit Panda sicer meni, da Kim z današnjim poskusom moratorija na raketne poskuse, ki si ga je sam postavil, ni kršil, saj se nanaša samo na medcelinske balistične rakete.