Priznala krivdo za umor polbrata severnokorejskega voditelja

Sodišče v Kuala Lumpurju je Vietnamko, ki je leta 2017 napadla polbrata severnokorejskega voditelja, danes obsodilo na tri leta in štiri mesece zapora. Ker je bila 30-letnica že več kot dve leti v preiskovalnem priporu, bi jo lahko izpustili na prostost že prihodnji mesec.

Sodišče je Doan Thi Huong, edino obtoženo v zvezi z umorom Kim Džong-nama, spoznalo za krivo namerne telesne poškodbe. Pred tem je tožilstvo umaknilo točko obtožnice, ki jo je bremenila umora. Za obsodbo za umor je v Maleziji predpisana smrtna kazen z obešanjem.

Priznala krivdo

Vietnamka je na današnjem zaslišanju priznala krivdo za namerno telesno poškodbo. Tridesetletnica je ostala edina obtožena v primeru, potem ko je Malezija marca presenetljivo umaknila obtožnico proti Indonezijki Siti Aisyah.

Sodišče je umaknilo obtožnico za Indonezijko Siti Aisyah. Foto: Reuters

Kim Jong-nam je umrl 13. februarja 2017 po napadu z živčnim strupom VX na letališču v Kuala Lumpurju, kjer je čakal na let za Macao. Glede na posnetke nadzornih kamer sta se 45-letniku od zadaj približali ženski in mu nekaj nanesli na obraz.

Malo pozneje je Kim poiskal pomoč pri letališkem osebju, ki ga je napotilo na oddelek za medicinsko pomoč. Še preden je od tam prispel v bolnišnico, je doživel napad in umrl.

Sojenje zaradi umora polbrata severnokorejskega voditelja, ki je za nekaj časa močno ohladil odnose med Malezijo in Severno Korejo, so začeli oktobra 2017, a od avgusta lani, ko je tožilstvo končalo predstavitev primera, do danes ni bilo zaslišanj.