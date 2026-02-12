Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Četrtek, 12. 2. 2026, 9.45

9 minut

Se bo Angela Merkel vrnila v politiko? To sporoča nekdanja kanclerka.

Angela Merkel | Angela Merkel je bila kanclerka med letoma 2005 in 2021. | Foto Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Angela Merkel je bila kanclerka med letoma 2005 in 2021.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V Nemčiji so začele krožiti govorice, da se bo nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel vrnila v politiko. Postala naj bi nova nemška predsednica, potem ko bo zdajšnji predsednik Frank-Walter Steinmeier končal svoj mandat. Nekdanja nemška kanclerka se je prek svojega urada že odzvala na ta ugibanja.

"To je absurdno,” so nemškemu mediju Tagesspiegel odgovorili iz urada nekdanje kanclerke Angele Merkel, potem ko so jih vprašali, ali bo nekdanja kanclerka res postala prihodnja predsednica države. S tem je nekdanja kanclerka za zdaj zanikala, da želi postati nova predsednica države.

CDU zaskrbljen glede vrnitve nekdanje kanclerke

Ugibanja o vrnitvi Angele Merkel v nemško politiko so se začela, ko je nemški medij Bild poročal, da je vodstvo CDU zaskrbljeno, da bi Zeleni nekdanjo kanclerko lahko nominirali za zvezno predsednico.

Angela Merkel in Vladimir Putin
Novice Presenetljivo razkritje: to si Angela Merkel v resnici misli o Putinu

"Ker je Merklova še vedno zelo priljubljena, zlasti med volivci Zelene stranke, bi jo lahko Zeleni – na primer Cem Özdemir iz Baden-Württemberga – nominirali kot svojo kandidatko za najvišji politični položaj v državi," je zapisano v poročilu vodstva CDU.

Nemčija bo novega predsednika dobila leta 2027

Nemčija bo novega predsednika ali predsednico države dobila v začetku prihodnjega leta. Predsednika države izbira zvezni svet, ki ga sestavlja 69 predstavnikov nemških zveznih dežel. Največ besede bo pri izbiri verjetno imela unija CDU/CSU, piše švicarski medij Watson.

