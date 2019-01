Savdsko begunko pred nasiljem in zatiranjem sprejela Kanada

Al Kununova je pobegnila najprej na Tajsko, od koder je hotela naprej v Avstralijo. Na Tajskem so jo pridržali, Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) pa je ocenil, da izpolnjuje pogoje za status begunke.

Že na poti v Kanado

Savdska najstnica je bila v petek zvečer že na poti iz Tajske v Kanado, natančneje v Toronto. Pred Trudeaujevo presenetljivo izjavo je tudi Avstralija že pošiljala pozitivna znamenja za njen morebitni sprejem.

Savdijka ni niti poskušala zaviti v ZDA, kjer so za predsednika Donalda Trumpa najpomembnejši dobri odnosi s savdsko kraljevo družino. Trudeau pa je dobil priložnost in jo tudi izkoristil, da sebe in Kanado svetu predstavi kot zagovornika človekovih pravic.

Kanada oster kritik savdskih kršitev človekovih pravic

Trudeau je odgovoril na prošnjo Združenih narodov, ki so jo, kot kaže, naslovili na več držav. Kanada je že lani ostro kritizirala Savdsko Arabijo zaradi kršitev človekovih pravic, zaradi česar so iz Riada izgnali kanadskega veleposlanika ter pretrgali trgovinske in investicijske vezi.

Ottawe to ne moti, saj ima dovolj svoje nafte, ki jo prodaja tudi v ZDA, in Kanada nadaljuje pritiske. Zahteva izpustitev iz zapora vseh borcev za človekove pravice v kraljestvu, med njimi sestro zaprtega blogerja Raifa Badavija, Samar. Njuna družina živi v Kanadi.

Tajci so jo želeli poslati domov

Al Kununova se lahko za svojo rešitev zahvali tudi sebi, saj so jo Tajci uvodoma pridržali in jo nameravali poslati domov. Najstnica je iz svoje hotelske sobe sprožila kampanjo na družbenih medijih in vzbudila pozornost sveta, kar je Tajce prepričalo, da so ukrepanje ustavili.

Vpletel se je UNHCR in po preiskavi ugotovil dejstvo, da ženskam, kot je al Kununova, v domovini grozi resno nasilje, zaradi zavračanja islama skoraj zagotovo tudi smrt.

Njena družina zanika obtožbe o zlorabah dekleta, vendar so standardi zlorab ženskih pravic v Savdski Arabiji povsem drugačni, kot si to lahko predstavljajo ljudje na Zahodu.

Ženske ne smejo brez dovoljenja moškega iz hiše in v kraljevini imajo na primer veliko manj pravic kot v Iranu, ki ga ima trenutna oblast v Washingtonu za največje zlo Bližnjega vzhoda.