Sodišča bodo ženske o koncu ločitvenih postopkov obveščala prek sporočil SMS – pritožb ni!

Vztrajanje pri skrbniških zakonih, zaradi katerih so ženske v Savdski Arabiji močno podrejene moškim, je to državo ohranilo med tistimi z največjo neenakopravnostjo spolov na svetu.

Vztrajanje pri skrbniških zakonih, zaradi katerih so ženske v Savdski Arabiji močno podrejene moškim, je to državo ohranilo med tistimi z največjo neenakopravnostjo spolov na svetu. Foto: Reuters

Sodišča v Savdski Arabiji morajo od nedelje, 6. januarja, pošiljati ženskam SMS-sporočila, ko sprejmejo sklep o njihovi ločitvi.

Izvedo lahko, a spremeniti ne morejo ničesar

S tem želijo preprečiti tako imenovane tajne ločitve, ko moški lahko konča zakonsko zvezo brez vednosti svoje žene. Tajne ločitve so namreč med drugim moškim omogočale, da so se povsem izognili svojim obveznostim plačevanja preživnine, saj ženske niso niti vedele, kakšen je njihov zakonski stan.

Kljub temu, da bodo ženske z novo zakonodajo zdaj vsaj lahko vedele, ali so še poročene ali ne, niti z novim sprotnim obveščanjem ne bodo imele pravice ugovora proti sklepu o ločitvi.

Nekatere morajo celo sina vprašati za dovoljenje

V Savdski Arabiji so ženske še vedno močno podrejene moškim in številnih povsem običajnih vsakdanjih opravil ne morejo narediti same brez privolitve moškega – moža, če so poročene, oziroma očeta ali najstarejšega brata, če niso.

V nekaterih primerih se celo lahko zgodi, da morajo dovoljenje poiskati pri sinu, če ni starejših moških v bližji sorodstveni zvezi, poroča več britanskih časnikov.

Prvi koraki opravljeni, a še veliko omejitev ostaja

Lani pa se je vendarle nekaj začelo premikati k enakopravnosti, saj so odpravili več desetletij trajajočo prepoved, ki ženskam ni dopuščala upravljanja avtomobilov. Princ Mohammad bin Salman je v okviru svojih načrtov za modernizacijo države, ki jih je poimenoval Vizija 2020 in so v nasprotju z zelo konservativnimi stališči njegove države, ženskam dovolil tudi oglede športnih prireditev na stadionih in opravljanje nekaterih poklicev, ki veljajo za tradicionalno moške.

Po več desetletjih prepovedi so ženske v Savdski Arabiji lani lahko začele obiskovati šole vožnje in pridobivati vozniška dovoljenja. Foto: Reuters

Toda seznam opravil, za katere morajo ženske še vedno dobiti moško skrbniško privolitev, še vedno ostaja zajeten.

Med drugim so na njem oddaja vloge za potni list, potovanje v tujino, sklepanje zakonske zveze, odpiranje bančnega računa, začetek samostojnega poslovanja, opravljanje nemedicinskih zdravniških posegov (tudi lepotne operacije), odhod iz zapora po koncu prestajanja kazni, druženje z moškimi, ki niso v sorodstveni zvezi, in kakršnokoli odstopanje od strogih (in restriktivnih) pravil oblačenja za ženske.

Vztrajanje pri teh skrbniških zakonih je Savdsko Arabijo ohranilo med državami z največjo spolno neenakostjo na svetu.