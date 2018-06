Savdska Arabija ženskam začela izdajati vozniška dovoljenja

Savdska tiskovna agencija je še poročala, da je generalni direktorat za promet začel mednarodna vozniška dovoljenja, ki jih v islamski kraljevini priznavajo, nadomeščati s savdskimi dovoljenji. Ženske, ki so za to zaprosile, so morale opraviti "praktičen preizkus". Koliko vozniških dovoljenj so izdali, niso pojasnili.

Ženske za volanom pomenijo velik reformni proces

Savdska Arabija je še edina država na svetu, ki ne pusti ženskam za volan. Več žensk je bilo celo zaprtih zaradi nespoštovanja prepovedi vožnje.

Ukrep, da bodo ženske lahko same vozile avtomobil, je del velikega reformnega procesa, ki ga je zagnal savdski prestolonaslednik princ Mohamed bin Salman.

Konservativna država na Arabskem polotoku sicer ohranja številne druge zelo stroge omejitve za ženske. Te za številne dejavnosti - od potovanja do šolanja - potrebujejo dovoljenje moškega člana družine. To je lahko oče, mož ali brat.