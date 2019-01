Savdijka se je v strahu pred izgonom zabarikadirala na tajskem letališču #video

Najstnica vztrajno zavrača deportacijo, čeprav so pred njeno sobo predstavniki oblasti, ki jo želijo spraviti na letalo za Kuvajt, kjer je po podatkih tajskih oblasti njena družina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Watched her Live as she barricaded herself inside a room at a Bangkok airport rather than be deported back to her family to be murdered.



She has now left the airport under UN care. I could cry I'm so happy right now..#SaveRahaf pic.twitter.com/xJjvTQRU6g — Vivek (@I_V_I_V_I) January 7, 2019

Savdijka zahteva, da ji omogočijo vložitev prošnje za azil in dovolijo srečanje s predstavnikom Visokega komisariata Združenih narodov za begunce. Kot je zatrdila za več medijev, je njeno življenje ogroženo. Družina ji je namreč v preteklosti že večkrat zagrozila s smrtjo za malenkostne zadeve, večkrat je bila tudi žrtev psihičnega in fizičnega nasilja. Prepričana je, da jo bodo ob morebitni vrnitvi zaprli ali celo ubili.

Na spletu je objavila tudi videoposnetek, v katerem sicer v arabščini pove, da išče azil. "Jaz, Rahaf Mohmed, na podlagi Konvencije iz leta 1951 in Protokola iz leta 1967, formalno iščem status begunca v katerikoli državi, ki bi me zaščitila pred poškodbami ali umorom, ki mi grozijo zaradi zapuščanja vere."

Savdijka je zbežala med družinskimi počitnicami v Kuvajtu

Tajski odvetniki so poskušali preprečiti izgon, a je sodišče danes zavrnilo njihovo zahtevo. Vodja tajskega urada za imigracijo Surachate Hakparn pa je kasneje na novinarski konferenci pojasnil, da Savdijke ne bodo izgnali proti njeni volji in da se bo kmalu sestala s predstavnikom ZN.

Savdijka je bila na počitnicah z družino v Kuvajtu, pred dvema dnevoma pa je zbežala. Cilj je bila Avstralija, kjer je nameravala zaprositi za azil, a je obtičala na letališču v Bangkoku. Kot je pojasnila, ji je savdski diplomat zasegel potni list, ko se je v nedeljo izkrcala z letala. Oblastem je sicer pojasnjevala, da ima vizum za Avstralijo in da ni nameravala ostati na Tajskem.

Na družbenem omrežju Twitter se je začelo tudi gibanje z oznako #SaveRahaf, kjer podporniki pozivajo oblasti, da pomagajo mladi Savdijki.

Thai lawyers file injunction just over an hour ago with #Bangkok criminal court to prevent the deportation of #Rahaf to #Kuwait. Court should consider quickly because time is short & she faces dire peril if sent back from #Thailand. Will Thailand respect rule of law? #SaveRahaf pic.twitter.com/WM0sooWRFX — Phil Robertson (@Reaproy) January 7, 2019

Na letališču so jo pridržali, ker ni imela povratne letalske vozovnice

Savdsko veleposlaništvo v Bangkoku pa je v pisni izjavi pojasnilo, da so Mohamed al Kununovo pridržali na letališču, ker ni imela povratne letalske vozovnice in da jo bodo izgnali v Kuvajt, kjer živi večji del njene družine. Nadaljevali so, da Savdska Arabija nima pristojnosti, da jo zadržuje na letališču ali kje drugje, ter da ji niso zasegli dokumentov. Kot so dodali, so oblasti v stiku z njenim očetom, ki je prosil za pomoč.

So the 11.15am @KuwaitAirways flight has left - Rahaf is safe and still at BKK. But the Thai government is reportedly blocking @UNHCRThailand from coming to speak with her? Why? #SaveRahaf pic.twitter.com/ITI5zuhubU — Sophie McNeill (@Sophiemcneill) January 7, 2019

Po informacijah nevladne organizacije Human Rights Watch tajske oblasti sodelujejo s savdskimi. Izmislili naj bi si zgodbo, da dekle ni imelo urejenih dokumentov ter dopustili savdskim predstavnikom, da jo pričakajo na letališču in ji zasežejo potovalne dokumente.

Dekle je bilo deležno veliko pozornosti predvsem minuli konec tedna, ko je začela na Twitterju opozarjati na svojo zgodbo.

Aktivisti: Savdijke so lahko pogosto žrtve družinskega nasilja

Aktivisti za človekove pravice opozarjajo, da so lahko Savdijke, ki zbežijo, pogosto žrtve družinskega nasilja in jim kratijo svobodo, če jih vrnejo proti njihovi volji.

Savdska kraljevina je bila večkrat tarča kritik zaradi pravic žensk. V državi velja sistem skrbništva, ko moški nadzorujejo in se odločajo v imenu ženskih sorodnic. Ženske pa so še vedno lahko kaznovane za "moralne" zločine ali postanejo tarče "ubojev iz časti", ki jih izvedejo družinski člani.