Mati petletne deklice za nujen obisk zobozdravnika v Ljubljani odštela 76 evrov #foto

Ker ni iz Ljubljane, je mamica morala včeraj zvečer plačati 76 evrov za zdravljenje zobka svoje 5 letne hčerke...žalostno, kam smo prišli...😢😯😧 pic.twitter.com/vw7KkvHaXx — Dr@gic@ 💞 (@dragica12) January 1, 2019

"Ker ni iz Ljubljane, je mamica morala včeraj zvečer plačati 76 evrov za zdravljenje zoba svoje petletne hčerke. Žalostno, kam smo prišli," je na družbenem omrežju Twitter zapisala uporabnica. S priložene fotografije je razvidno, da so bile zobozdravstvene storitve na silvestrski večer opravljene in plačane v Nočni zobozdravstveni ambulanti (NZA) Zdravstvenega doma Ljubljana – Center.

Foto: Planet TV

"Plačljivo že, vendar so za ljudi iz Ljubljane storitve cenejše"

Storitve v omenjeni ambulanti, ki na Metelkovi ulici deluje od 21. ure do 4. ure zjutraj, so nadstandardna dejavnost, kar pomeni, da ne spadajo med pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja. "Plačljivo že, vendar so za ljudi iz Ljubljane storitve cenejše, ker razliko krije MOL. Otroci iz MOL do 18. leta starosti so oproščeni plačila," je opozorila uporabnica Twitterja.

V Zdravstvenem domu Ljubljana pojasnjujejo, da je bila nočna zobozdravstvena pomoč žal izključena iz pravic v okviru obveznega zavarovanja: "Od tedaj so zobozdravstvene storitve v okviru javne službe, ki se financira iz blagajne ZZZS, poleg dostopnosti med tednom za nujne primere zagotovljene le še v času dnevnih dežurstev ob sobotah, nedeljah in praznikih."

Otroci iz Mestne občine Ljubljana in občine Škofljica so v NZA do 18. leta starosti oproščeni vseh plačil, medtem ko se otrokom iz drugih občin storitve v omenjeni ambulanti zaračunavajo. Fotografija je simbolična. Foto: Getty Images

Ker so potrebe po nočni ambulanti kljub temu obstajale, je Mestna občina Ljubljana (MOL) leta 2001 v Ljubljani vzpostavila NZA in zanjo zagotovila večino finančnih sredstev, pojasnjujejo v omenjenem zdravstvenem domu: "Odrasli občani MOL ob posegu plačajo participacijo po ceniku, storitve zanje pa so brezplačne. Odrasli iz drugih občin in tujci medtem plačajo tako participacijo kot tudi storitve po ceniku."

Dodajajo, da so otroci iz MOL in Občine Škofljica, ki v sorazmernem delu prav tako prispeva k delovanju nočne zobozdravstvene ambulante, do 18. leta starosti oproščeni vseh plačil, medtem ko otroci zunaj MOL plačajo storitve, ki se obračunajo z veljavnim cenikom NZA. "Tako je bilo tudi v primeru, ki ga navajate," pojasnjujejo v Zdravstvenem domu Ljubljana.

ZZZS: Dežurne zobozdravstvene ambulante ob praznikih s časovno omejitvijo

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) prav tako pojasnjujejo, da je dežurna služba v zobozdravstvu v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja organizirana na ravni celotne države, a je omejena glede na lokacijo in čas izvajanja storitev. V Ljubljani so nujne zobozdravstvene storitve zagotovljene tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8. do 16. ure, vendar pa izven omenjenega delovnega časa storitev v breme obveznega zavarovanja ni možno zagotoviti.

Izvajalec zdravstvenih storitev mora pred posegom pridobiti pisno soglasje osebe, ki je samoplačnik za storitve, ki jih ZZZS ne krije.

"Ocena stroke in število obiskov kažeta, da bi bila drugačna organizacija te službe neracionalna. Že sama narava zobozdravstvenih storitev je takšna, da se nujnost predhodno začne z blagim stopnjevanjem bolečine, ki nastane v nekaj dneh," poudarja direktor sektorja za informiranje in odnose z javnostjo pri ZZZS Damjan Kos.

Kot poudarja Kos, nobena zobozdravstvena storitev ni akutna oziroma nujna takoj, razen v primeru hude poškodbe, ki prizadene čeljust ali obraz: "To se z drugimi pripadajočimi zdravstvenimi storitvami rešuje na urgenci. Pri klasičnih zobozdravstvenih storitvah je dežurna ambulanta tudi ob dela prostih dnevih organizirana v devetih slovenskih mestih, vendar je časovno omejena. Izven tega časovnega okvira je pacient samoplačnik."

Katere zobozdravstvene storitve so brezplačne?



Obvezno zavarovanje na področju zobozdravstvenih storitev vključuje brezplačno zdravljenje zob ter vnetnih in drugih sprememb ustne sluznice, plombiranje zob, nadgrajevanje, rentgensko diagnostiko ter operativne posege v območju ust in čeljusti. Ob izpolnjevanju določenih pogojev zavarovancu pripadajo tudi zobnoprotetični nadomestki, in sicer prevleke, krone, nadzidki in vlite zalivke, mostiček, snemna delna proteza in totalna proteza.



Pri zobozdravniku imajo zavarovanci v okviru obveznega zavarovanja pravico tudi do pregleda enkrat na leto in do pregleda pol leta po končanem zdravljenju. Ortodontsko zdravljenje in izdelava ortodontskega aparata sta brezplačna za mlajše od 18 let, če so ugotovljene nepravilne oblike zob in čeljusti.

Kos: Za nadstandardne storitve je potrebno pisno soglasje

Izjemi po besedah Kosa predstavljata nočni zobozdravstveni dežurni službi v Ljubljani in Mariboru, kjer sta se občini odločili, da dežurno zobozdravstveno službo za svoje občane organizirata tudi v nočnem času: "Če se občini ne bi odločili za takšno potezo, potem bi bile te storitve popolnoma samoplačniške. Vprašanje je, ali bi se kakšna ambulanta sploh odločila, da bi na takšen način poskušala izboljšati svoje prihodke."

"Pri klasičnih zobozdravstvenih storitvah je dežurna ambulanta tudi ob dela prostih dnevih organizirana v devetih slovenskih mestih, vendar pa je časovno omejena. Izven tega časovnega okvira je pacient samoplačnik," pojasnjuje Damjan Kos z ZZZS. Foto: STA

Po njegovih besedah z vidika aktualne zakonodaje ne moremo govoriti o kakršnikoli neenakopravnosti, ko gre za obravnavo pacientov iz različnih občin in krajev. Kot poudarja, je še posebej pomembno, da izvajalec zdravstvenih storitev pred posegom pridobi pisno soglasje osebe, ki je samoplačnik za storitve, ki jih ZZZS ne krije: "Če to ni storjeno, je to narobe. S tem je narejena težava tistemu, ki nudi storitve, in tistemu, ki jih koristi. Za nadstandardne storitve je potrebno pisno soglasje."

Katere zdravstvene storitve v celoti krije obvezno zdravstveno zavarovanje?



Zavarovancem je v okviru obveznega zavarovanja v celoti zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev tudi v naslednjih primerih: nujna medicinska pomoč z nujnimi reševalnimi prevozi, preprečevanje in zgodnje odkrivanje bolezni, zdravljenje zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu in obvezna cepljenja.



Osnovno zdravstveno zavarovanje v celoti krije tudi zdravljenje malignih ter mišičnih in živčno-mišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, epilepsije, duševnih bolezni ... Stoodstotno kritje je zagotovljeno tudi za zdravljenje otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo, zdravljenje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter zdravljenje otrok in mladostnikov z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov.



Kritje zdravstvenih storitev je v celoti zagotovljeno tudi v primerih zdravstvenega varstva žensk v zvezi s kontracepcijo, nosečnostjo in porodom in pri obveznih cepljenjih. V breme obveznega zavarovanja se predpisujejo tudi zdravila in živila za posebne zdravstvene namene, ki se razvrščajo na tako imenovano pozitivno ali vmesno listo. Natančen seznam vseh zdravstvenih storitev, ki jih v celoti krije obvezno zavarovanje, je dosegljiv na spletni strani ZZZS.

"Zaračunavanje nenujnih storitev zgolj pri najbolj evidentnih primerih"

Kot poudarja Kos, obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti krije vse nujne zdravstvene in zobozdravstvene storitve. "Med nujne zobozdravstvene storitve načeloma štejemo ekstrakcije, incizije, huda vnetja in bolečine, krvavitve ter poškodbe v predelu zob in ustne votline. Nujnost storitve po sprejemu pacienta oceni zobozdravnik, seveda pa izpad zoba ali zalivke ne veljata za nujno storitev," pojasnjuje Kos.

Podobno kot zobozdravnik postopek presoje nujnosti opravi tudi zdravnik na urgenci. "Obstajajo sicer tudi takšna zdravstvena stanja, da simptomi niso jasni. Če gre za sum infarkta, je seveda potrebno opraviti EKG srca. V takšnih primerih je preiskava potrebna, če pokaže, da ne gre za nujno stanje, se pacientu to ne zaračuna," poudarja Kos.

Zdravstveni delavci po njegovih besedah "zaračunavanje nenujnih storitev izvedejo zgolj pri najbolj evidentnih primerih", vendar pa morajo tako kot pri nadstandardnih storitvah pred tem pridobiti soglasje pacienta.

Bolniki, ki menijo, da so bili oškodovani, ker niso bili nujno obravnavani, lahko pritožbo najprej vložijo pri izvajalcu zdravstvenih storitev. Če pri tem niso uspešni, se lahko pritožijo tudi pri zastopniku pacientovih pravic, ZZZS, v malo bolj zahtevnem postopku pa tudi pri Zdravniški zbornici Slovenije, še dodaja Kos.