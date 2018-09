Katere zobozdravstvene storitve so brezplačne

Osnovna pravica, ki vam pripada v okviru javnega zobozdravstva - to izvajajo vsi zobozdravniki, ki jim Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) podeli koncesijo -, je izbira osebnega zobozdravnika. Koncesijo za zdravljenje odraslih, mladine in študentov ima v Sloveniji trenutno nekaj več kot tisoč zobozdravnikov, osebnega zobozdravnika pa ima izbranega 1.554.966 ljudi, izhaja iz avgusta objavljenih podatkov ZZZS.

Če sklepamo po teh podatkih, je četrtina Slovencev brez osebnega zobozdravnika oziroma se morda zdravijo v zasebni zobozdravstveni ordinaciji. Pri zobozdravnikih koncesionarjih so še prosta mesta, dve tretjini jih namreč še sprejema nove paciente. Kateri, lahko preverite tukaj.

Greste vsako leto na pregled?

V okviru osnovnega zdravstvenega zavarovanja imate pri zobozdravniku pravico tudi do pregleda enkrat na leto in pregleda pol leta po končanem zdravljenju.

Osnovno zavarovanje vključuje tudi brezplačno zdravljenje zob ter vnetnih in drugih sprememb ustne sluznice, plombiranje zob, nadgrajevanje, rentgensko diagnostiko ter operativne posege v območju ust in čeljusti.

Ob izpolnjevanju določenih pogojev vam pripadajo tudi zobnoprotetični nadomestki:

prevleke, krone, nadzidki in vlite zalivke (v primerih, ko okvarjene zobne krone ni mogoče zadovoljivo obnoviti s plombiranjem, je to potrebno zaradi dviga ugriza oz. biomehanski vidiki narekujejo izdelavo takšnega nadomestka),

mostiček (če vam manjkajo v vidnem sektorju do štirje zobje, v eni vrzeli zapored najmanj trije zobje, ki niso na koncu zobne vrste, pet zob v dveh ali več vrzelih v istem ali obeh kvadrantih iste čeljusti, če so vrzeli prekinjene s po enim prisotnim zobom),

snemna delna proteza (če vam manjkajo trije ali več zob zapored),

totalna proteza (če vam manjkajo vsi zobje v eni čeljusti).

Garancija za prevleke, krone, mostičke in proteze je eno leto, za zalivke pa devet mesecev.

Ortodontsko zdravljenje, ki vključuje izdelavo ortodontskega aparata, je brezplačno za mlajše od 18 let, če so ugotovljene nepravilne oblike zob in čeljusti.

Bele zalivke in čiščenje zobnega kamna sta nadstandardni storitvi, ki ju morate doplačati.

Za nadstandard boste doplačali

Bele zalivke oz. zalivke iz fosfatnih, kompozitnih materialov vam pripadajo pri plombiranju zob v vidnem sektorju (na sekalcih in podočnikih), na vseh preostalih pa amalgamske, razen če niste nosečnica, doječa mama ali mlajši od 15 let. Tem namreč tudi pri manj vidnih zobeh od julija letos pripada bela zalivka, vsi preostali morajo zanjo še vedno doplačati. Višina zneska je odvisna od materiala do površine zoba in seveda izvajalca, giba pa se od desetih evrov dalje.

Prav tako vam bodo zaračunali odstranjevanje zobnega kamna in čiščenje zobnih oblog ter druge nadstandardne storitve. Za čiščenje zobnih oblog boste odšteli od deset evrov dalje, za odstranjevanje zobnega kamna pa 20 evrov in več.

Kako se izogniti doplačilom

Se pa tem doplačilom lahko tudi izognete. Nekatere zavarovalnice imajo namreč na trgu posebna zavarovanja za zobozdravstvo.

Zavarovalnica Triglav vam za 5,88 evra mesečno ponuja kritje stroškov doplačil oziroma stroškov izvedbe nadstandardnih storitev in materiala do skupne vrednosti tisoč evrov na leto. V to so vključeni med drugim bele zalivke na stranskih zobeh in keramični nadomestki v vidnem področju.

Če ste pripravljeni odšteti še nekoliko več, od 12 evrov dalje (cena raste po starostnih razredih), vam zagotavljajo tudi kritje stroškov samoplačniških zobozdravstvenih storitev preventive in protetike, ki niso vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje – čiščenje zobnega kamna, implantati, delne in totalne proteze ipd.

Čakalna doba za storitve, kot so bela zalivka in kovinsko-keramične prevleke, je tri mesece, za čiščenje zobnega kamna, peskanje, prevleke, impatantate in proteza pa dve leti.

Ugodne storitve, a le pri izbranem zobozdravniku v tujini

Ugodnosti lahko izkoristite pri kateremkoli zobozdravniku - zaposlenem v javnem zdravstvu, zasebniku s koncesijo ali povsem zasebnem zobozdravniku, pri katerem plačate storitev, zavarovalnica pa vam po predložitvi računa to vsoto naknadno vrne.

Posebno zobozdravstveno zavarovanje ponuja tudi Vzajemna, vendar ugodnosti, ki jih dobite z zavarovanjem, lahko izkoristite pri njihovem pogodbenem partnerju, in sicer v polikliniki Ars Salutaris iz Zagreba. Pri njem boste z zavarovanjem imeli do 30 odstotkov ugodnejše storitve in material.

Potnih stroškov do Zagreba vam ne bodo krili, vam pa za mesečno premijo v višini pet evrov krijejo brezplačni letni pregled ustne votline, vključno z ortopanom in izdelavo načrta zdravljenja.

Na vsakih pet let zavarovancu pripada tudi pravica do kritja stroškov zobozdravstvenih storitev v višini 150 evrov ter, tako kot pri Zavarovalnici Triglav, izplačilo zavarovalne vsote v višini 5.000 evrov v primeru diagnoze raka ustne votline.