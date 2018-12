Marko Noč: Sledite denarju in našli boste ljudi, ki iz ozadja obvladujejo zdravstvo #intervju

"Odločitev o zavrnitvi financiranja našega programa je bila sprejeta 1. oktobra. Zoisove nagrade so bile podeljene 27. novembra. Isti ljudje, ki so mi čestitali za Zoisovo nagrado, so takrat že morali vedeti, da je ta raziskovalni program zavrnjen."

"Odločitev o zavrnitvi financiranja našega programa je bila sprejeta 1. oktobra. Zoisove nagrade so bile podeljene 27. novembra. Isti ljudje, ki so mi čestitali za Zoisovo nagrado, so takrat že morali vedeti, da je ta raziskovalni program zavrnjen."

Marko Noč je bil med prvimi, ki so pred leti začeli v javnosti glasno opozarjati na preplačila srčno-žilnih opornic v slovenskem zdravstvu. Skupaj s kolegom Blažem Mrevljetom je eden najbolj zaslužnih, da je ljubljanski klinični center opornice dejansko začel nabavljati po nižjih cenah.

V zadnjih dneh se je Noč znova znašel v središču pozornosti zaradi ukinitve financiranja njegovega raziskovalnega programa s strani Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS). Nekateri menijo, da bi lahko bile v ozadju prav Nočeve zasluge za znižanje cen žilnih opornic. Na ARRS to zanikajo in zagotavljajo, da so postopki ocenjevanja programov neodvisni.

Kako po nekaj prespanih nočeh gledate na ukinitev financiranja vašega programa?

Nič bolj svetlo. Tudi po izjavah za medije vidim, da ARRS ostaja pri svojem. Sprva sem mislil, da je šlo za kakšno neljubo napako, zdaj pa vidim, da je zadeva z njihove strani dokončna.

Bi lahko šlo za maščevanje za znižanje cen žilnih opornic, pri katerem ste sodelovali, in za poskus utišanja vaših kritičnih besed na račun zdravstva v javnosti?

Te teze se pojavljajo med ljudmi. Menim, da je to možna hipoteza, za katero pa zaenkrat nimam nobenih objektivnih dokazov.

"Najbolj bo ukinitev financiranja prizadela moje mlajše sodelavce in medicinske sestre, ki so se neodvisno od farmacevtske industrije lahko izobraževali s pomočjo tega denarja," pravi Marko Noč.

Kako ocenjujete postopke ocenjevanja programov na ARRS? So dovolj transparentni?

Vpogleda v to ocenjevanje še nisem imel. Upam, da ga bom uspel pridobiti in videti, kakšni so konkretno v tem primeru kriteriji, kako se ocenjuje znanstvena odličnost in relevantnost dosežkov. Zaenkrat tega ne vem, se mi pa zdi čudno. Poleg Zoisove nagrade je naša skupina od ARRS letos in tudi leta 2014 oziroma 2015 prejela nagrado za odličnost na področju raziskav. Res je nekaj narobe s kriteriji, če na eni strani dobivaš nagrade, na drugi pa izgubljaš raziskovalne programe. To ne gre skupaj. Ena roka ne ve kaj dela druga.

Ali veste, kdo so tuji ocenjevalci, ki so ocenili vaš program?

Ne, niti ne vem, ali bom to uspel izvedeti. V tem primeru bi jih kontaktiral in se z njimi normalno poskušal pogovoriti in poiskati njihove argumente zakaj so bile takšne ocene in jih soočiti z svojimi protiargumenti zakaj bi morale biti boljše.

Se boste pritožili na upravno sodišče zaradi ukinitve financiranja?

O tem še razmišljam. Rok za pritožbo je 30 dni. Odločba je prispela v UKC Ljubljana 11. decembra, sama odločitev pa je bila sprejeta 1. oktobra. Isti ljudje, ki so mi čestitali za Zoisovo nagrado, so takrat že morali vedeti, da je ta raziskovalni program zavrnjen.

Kakšni so bili sicer bili odzivi vaših kolegov?

Dobil sem ogromno pisem podpore. Skupen imenovalec odzivov v javnosti je zgražanje nad temi absurdi, ko ena roka ne ve kaj dela druga. Na eni strani toliko nagrad, nato pa iste institucije na drugi strani odvzamejo vir sredstev za raziskave, s katerimi si tako uspešen.

Najbolj me boli ta dvoličnost posameznih ljudi. Kar se samega projekta tiče pa so najbolj prizadeli moje mlajše sodelavce in medicinske sestre, ki so se neodvisno od farmacevtske industrije lahko izobraževali s pomočjo tega denarja.

Čigava dvoličnost točno?

Dvoličnost odločevalcev, v tem primeru na ARRS, ker so mi v zadnjih štirih letih dvakrat podelil nagrado za odličnost v znanosti in Zoisovo nagrado, po drugi pa mi odvzamejo raziskovalni program.

Državnozborska preiskovalna komisija je ugotovila, da naj bi med dobavitelji žilnih opornic v Sloveniji prihajalo do kartelnih dogovarjanj in da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor v letih 2007-2016 omogočali določenim dobaviteljem prevladujoč položaj na trgu pri prodaji žilnih opornic.

Dotakniva se še nekoliko splošne situacije v slovenskem zdravstvu. Katere so po vašem mnenju njegove ključne tećave v tem trenutku?

Ključna težava je podifinaciranje zdravstva in pomanjkanje denarja, druga pa da slovenska država noče prihraniti pomembne količine denarja pri nabavah medicinskega materiala. Dejansko noče uveljaviti tudi na drugih segmentih podobne strategije kot pri žilnih opornicah. Seveda se tukaj izgublja ogromno denarja, ki bi se lahko porabil več kot koristno.

Ugotavljam, da se je tudi pri uveljavljanju e-zdravstva zelo zakompliciralo. veliko je administrativnih težav z naročanjem in prestavljanjem terminov.

Je zdravstveni minister Samo Fakin oseba, ki lahko kaj naredi v smeri reševanja teh težav?

Ne vem. To bo pokazal čas.

Kako konkretno bi se bilo potrebno rešiti zniževanja cen medicinskih pripomočkov?

Ministrstvo bi moralo postaviti referenčne cene za posamezne materiale. Te referenčne cene bi morale izhajati iz skandinavskih registrov. Če se ta material ne uspe kupiti preko naših distributerjev in javnih razpisov na slovenskem tržišču po vsaj približno podobnih cenah, moramo izkoristiti dejstvo, da smo del enotnega evropskega trga in enake materiale kupiti ceneje na enotnem trgu. To bo seveda v perspektivi privedlo do tega, da se bodo distributerji obnašali cenovno bolj primerno.

Veliko je govora o tem, da slovensko zdravstvo obvladujejo ljudje iz ozadja in med drugim preprečujejo znižanje cen medicinskih pripomočkov.

Zelo preprosto. Imena in priimke ti ljudje dobijo, če bi kriminalisti in tožilstvo sledili poti denarja pri plačilu žilnih opornic ne le v Sloveniji, ampak tudi v tujino. Potem bi naenkrat vsi ti ljudje dobili imena in priimke.