Sajovic izpostavil varnostne razmere, tudi v Ukrajini

Minister za obrambo Borut Sajovic je skupaj z načelnikom Generalštaba Slovenske vojske Robertom Glavašem nadaljeval dvodnevni uradni obisk na Slovaškem, kjer se je na delovnem zajtrku srečal z obrambnim ministrom Robertom Kaliňákom. Posvetila sta se aktualnim varnostnim razmeram, vključno z vojno v Ukrajini. Poudarila sta zavezniško solidarnost in pomen dvostranskega sodelovanja med državama. Sajovic je obiskal tudi pripadnike slovenskega kontingenta, ki delujejo v tamkajšnji Natovi bojni skupini, in poudaril, da prispevajo h krepitvi varnosti na ravni celotnega zavezništva.

Razvoj na področju brezpilotnih letalnih sistemov

Sajovic je v okviru uradnega obiska Slovaške kot osrednji govornik na konferenci o brezpilotnih zračnih sistemih poudaril pomembnost razvijanja in zagotavljanja potrebnih zmogljivosti na področju brezpilotnih letalnih sistemov, saj so poslabšanje varnostnih razmer v Evropi, ki ga zaznamuje predvsem še vedno trajajoča vojna v Ukrajini, in tudi izkušnje iz številnih drugih kriz jasno pokazali potrebo po pospešenem razvoju in vzpostavitvi novih obrambnih zmogljivosti, vključno s področjem brezpilotnih letalnih sistemov.

Foto: Mateja Trunk Hrvatin

Pri tem so pomembna zadostna vlaganja v raziskave in razvoj (Research and Development – R&D), kar bo omogočilo razvoj novih sistemov in tehnologij ter zagotovilo dolgoročno tehnološko prednost.

Izpostavil je tudi pomemben delež obrambnih izdatkov, ki jih Republika Slovenija namenja za raziskave in razvoj, med drugim tudi na področju zmogljivosti brezpilotnih letalnikov različnih vrst, pri čemer uspešni nacionalni projekti že potekajo.

Foto: Mateja Trunk Hrvatin

Minister je z delegacijo, v kateri je bil tudi načelnik Generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš, obiskal pripadnike 5. kontingenta Slovenske vojske, ki delujejo v Natovi bojni skupini na Slovaškem. Poudaril je, da pripadniki slovenskega kontingenta opravljajo pomembno poslanstvo zavezniškega odvračanja in obrambe, kar prispeva tudi k usposobljenosti Slovenske vojske.

"Vaše delo prispeva h krepitvi varnosti na Slovaškem in na ravni celotnega zavezništva," je še dejal ter jim čestital za profesionalnost in prizadevnost, so sporočili iz obrambnega ministrstva.

Dobri in prijateljski odnosi

V okviru uradnega obiska slovenske delegacije na Slovaškem sta oba ministra položila venca ob odkritju spomenika prve svetovne vojne na pokopališču v Becherovu. "Današnje dejanje izraža veliko spoštovanje Slovaške republike do Republike Slovenije ter potrjuje tradicionalno dobre in prijateljske odnose med našima državama. S postavitvijo tega spomenika se danes dostojno in spoštljivo poklanjamo vsem našim rojakom, ki so padli na vzhodni fronti," je ob odkritju spomenika dejal minister Sajovic ter spomnil tudi na ohranjanje spomina na številne padle vojake mnogih evropskih narodov, ki so umrli na soški fronti, enem največjih bojišč prve svetovne vojne.

Foto: Mateja Trunk Hrvatin

"Republika Slovenija veliko pozornosti namenja negovanju spomina na padle vojake, pokopane na vojaških pokopališčih na območju od Julijskih Alp do Jadranskega morja. Osrednji spomenik, posvečen padlim Slovakom v prvi svetovni vojni, je v Ločah pri Tolminu," je še dodal minister in se zahvalil Slovaški republiki ter tudi domačinom v Becherovu za pomoč in podporo pri postavitvi spomenika.

Slovesnosti se je udeležil tudi generalni direktor direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino Matjaž Ravbar, ki je v pozdravnem nagovoru poudaril pomen postavitve spomenika, posvečenega slovenskim vojakom, padlim na vzhodni fronti med prvo svetovno vojno. "S postavitvijo tega spomenika simbolično zaokrožujemo spomin na vse padle vojake slovenske narodnosti na vzhodni fronti. Tako kot so oni opravljali svojo dolžnost, danes Republika Slovenija opravlja dolžnost ohranjanja spomina na te vojake in jih s postavitvijo pohorskega tonalita simbolično približuje domovini," je dejal Ravbar.

Spomnil je tudi na spomenika, ki so ju pred desetletjem postavili v Gorlicah na Poljskem in v Lvovu v Ukrajini.