Dosedanji vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je od premierja Roberta Goloba, ki je začasno vodil resor, prevzel posle na ministrstvu za obrambo. Golob je poudaril, da posle nasledniku Sajovicu predaja s ponosom, in ocenil, da na ministrstvu za obrambo "stvari tečejo tako, kot si želimo, da bi tekle tudi drugje v državi".

Premier Golob je dejal, da povečujejo sredstva tako za vojaško opremo kot za področje reševanja in zaščite. Poleg tega denar vlagajo v programe, namenjene varnosti ljudi, pa tudi v odpornost celotne družbe pred naravnimi nesrečami in vojake. "Ravno krepitev varnosti in odpornosti je osnovno poslanstvo ministrstva," je dejal Golob.

Foto: STA

Najpomembneje je, da sistem deluje stabilno, je ocenil. Napovedal je več obrambnih projektov z dvojno rabo, torej projektov, ki jih lahko država uporabi tudi za potrebe civilnega prebivalstva, med katerimi je gradnja nacionalnega zdravstvenega centra za vojaško-civilne namene v Bolnišnici dr. Petra Držaja v Ljubljani. "Na ta način bo tudi Slovenska vojska dajala še večji prispevek k razvoju naše države," je ocenil Golob.

Foto: STA

Novoimenovani minister Sajovic je v izjavi za medije dejal, da je treba v današnjih zaostrenih varnostnih razmerah razmišljati tudi o civilni obrambi in skrbeti za kibernetsko varnost.

Sajovic je navedel, da mu je generalpodpolkovnik Robert Glavaš predstavil strukturo v Slovenski vojski in pozitivne trende, ki vodijo k napredku in modernizaciji. Kot je dejal, "ne gre samo za opremo, gre seveda tudi za stanje duha in varnost vseh nas".

Sajovic je med prednostnimi nalogami na mestu ministra za obrambo na zaslišanju pred odborom prejšnji teden izpostavil modernizacijo opreme, znanja in kadrov Slovenske vojske. Zavzel se je za dodatno opremljanje s poudarkom na dvojni rabi opreme, nadgradnjo sistema civilne zaščite in reševanja, izgradnjo zmogljivosti dveh srednjih bojnih bataljonskih skupin in vlaganje sredstev v inovacije.

Foto: STA