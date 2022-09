S tihotapljenjem ljudi lahko zasluži tudi več kot milijon evrov na teden

Albanski tihotapec z vzdevkom "Zlati lev", ki s slabimi čolni migrante pošilja v Veliko Britanijo, naj bi s tihotapljenjem zaslužil približno 1.100.000 evrov na teden. V časopisu Daily Mail so v preiskavi pod krinko razkrili albanskega gangsterja, ki svojo trgovino z ljudmi vodi v Dunkirku. Novinarjema, ki sta se mu predstavila kot njegovi stranki, je povedal, da lahko za prevoz posameznika računa pet tisoč evrov, ter obljubil, da jim bodo britanske oblasti dale hrano, odeje in vse, kar potrebujejo, preden jih bodo nastanili v hotelu. "Potem lahko greste, kamor želite," je dejal "Zlati lev", ki prihaja iz Vlore na jugu Albanije.

Francoska policija je gangsterja prijela le nekaj ur po srečanju z omenjenim časnikom in ga naslednje jutro izpustila, kjer je lahko takoj nadaljeval svoje početje, kar dokazuje, kako zlahka tihotapci ljudi prelisičijo oblasti. "Ničesar ne morejo storiti, ker imam dokumente, da lahko ostanem tukaj," je "Zlati lev" napisal v sporočilu prek aplikacije WhatsApp. Pri omenjenem primeru gre za visoko organizirane tolpe, ki so jih odkrili v severni Franciji – ena od njih ima na čakalnem seznamu 600 ljudi, ki čakajo na mesta na majhnih ladjah.

Tolpe se bojujejo za nadzor nad nezakonitimi taborišči

Poleg tega je preiskava pokazala, da je med rivalskimi preprodajalci, ki delujejo kot mafijski šefi in se borijo za nadzor nad nezakonitimi tabori in izhodišči na plažah, zelo razširjena vojna med tolpami, v kateri pogosto prihaja do strelskih obračunov.

Samo v letošnjem letu je Rokavski preliv prečkalo več kot 32 tisoč migrantov, kar je več kot v celotnem lanskem letu. Albanci so poleti predstavljali približno 60 odstotkov vseh prihodov. Potovanja z majhnimi čolni so zelo, včasih tudi smrtno nevarna – novembra lani je 27 migrantov, vključno z otroki, utonilo, ko se je v bližini Calaisa potopil čoln, poroča Daily Mail.

Za dve osebi pot iz Francije v Anglijo stane skoraj 10 tisoč evrov

Kot ugotavlja časnik, industrija tihotapljenja ljudi cveti kljub nevarnostim in poskusom odvračanja od nezakonitih prehodov. V preiskavi skupaj z albanskim televizijskim programom Piranja so ugotovili, da je trg Place de la Gare v Dunkirku, kjer sta železniška in avtobusna postaja, postal glavno zbirališče za tiste, ki so na poti v Združeno kraljestvo.

O tihotapcu so povedali, da je sam na trgu ves čas in da ljudi odpelje v hotel, v katerem je nastanjen. Trgovec z ljudmi se je s prijateljem sprehodil mimo novinarjev in odšel v bližnji hotel Le Lion d'Or, v katerem ima sedež in po katerem je dobil vzdevek. Novinarjema, ki sta se izdajala za mlad par, ki upa, da bo prišel v Anglijo, je povedal, da lahko ob izboljšanju vremena uredi mesta na ladji za manj kot 10 tisoč evrov.

"Dal vama bom vedeti. Sporočilo bom poslal takoj, ko bom to izvedel. Prosim Boga, da bi to omogočil. Težava je v vremenu. Jaz in drugi nismo problem," jima je povedal "Zlati lev" in dodal: "Nato lahko greste, kamor želite. V taborišču vas lahko zadržijo do pet dni, lahko pa tudi dve uri. Včeraj so po dveh urah izpustili družino. Ste z ženo in verjamem, da vas bodo hitro izpustili."

Angleški poslanci z novinarsko preiskavo zadovoljni, a tudi zaskrbljeni: Ukrepati je treba takoj!

S preiskovalno akcijo časnika so bili zadovoljni tudi nekateri poslanci, ki so se strinjali, da je treba podjetja za tihotapljenje ljudi "uničiti", in poudarili, da je nujno treba sodelovati s Francijo, da bi preprečili odhod majhnih čolnov v Rokavskem prelivu s francoske obale, ter zatreti brezobzirne kriminalce in ustaviti odvratno izkoriščanje. Ni "če-jev" in "ampak-ov", ukrepati je treba takoj, so bili enotni. Eden izmed njih je še dodal, da mora pot za migrante postati neperspektivna in da morajo skupaj uničiti njihov poslovni model, ker s tem tihotapci zaslužijo veliko denarja, zato morajo ustvariti odvračilni ukrep.