Robert Golob prvič odgovarja na poslanska vprašanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade Robert Golob je prvič od prevzema funkcije stopil pred poslance in ogovarjal na njihova vprašanja.

Predsednik vlade Robert Golob je prvič od prevzema funkcije stopil pred poslance in ogovarjal na njihova vprašanja. Foto: Ana Kovač

Državni zbor začenja drugo redno sejo, na kateri Robert Golob prvič po več kot stotih dneh delovanja nove vlade odgovarja na poslanska vprašanja. Ta mu bodo zastavili poslanca SDS Franc Breznik in Alenka Jeraj, vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat in vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic. Po poslanskih vprašanjih v ponedeljek DZ v torek čaka obravnava rebalansa proračuna.

Poslanec SDS Franc Breznik bo predsedniku vlade zastavil vprašanje v zvezi z razrešitvijo veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja in kršitvijo zakona o zunanjih zadevah. Poslanka SDS Alenka Jeraj je napovedala vprašanje v zvezi z uvajanjem teorije spola in LGBTQ+ ideologije v šolski sistem.

V zvezi z vzpostavitvijo vsem dostopnega javnega zdravstva bo premierja spraševal vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat. Kot je zapisal v pisnem vprašanju, gre za osrednjo temo programa NSi, pri kateri si v dobro slovenskih bolnikov želijo državotvornega sodelovanja večjega dela politike. Zanima ga, na kakšen način namerava koalicija slovenskim bolnikom v čim krajšem času omogočiti pravočasno, dostopno in kakovostno zdravstveno oskrbo v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja in na ta način vzpostaviti vsem dostopno javno zdravstvo.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic pa bo predsednika vlade vprašal, kaj vlada že je in kaj še bo naredila za slovenska podjetja in gospodinjstva na področju oskrbe z energijo, da bodo ljudje to negotovo zimo lahko preživeli kolikor se le da brezskrbno.

V torek obravnava rebalansa proračuna

Poslanci bodo sicer v torek začeli obravnavo rebalansa proračuna, ki predvideva, da se bodo letošnji proračunski odhodki povečali za 600 milijonov evrov na 14,6 milijarde evrov, prihodki pa bodo tudi zaradi visoke inflacije načrtovani v višini 12,5 milijarde evrov oz. približno milijardo evrov višje. Proračunski primanjkljaj se bo nekoliko znižal, a ostal nad dvema milijardama evrov.