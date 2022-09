Italijan v kombiju prevažal 23 Irancev, na počivališču pa prijeli še 33 ljudi

Policisti preiskujejo kaznivi dejanji prepovedanega prehoda čez državno mejo ali ozemlje države. Na območju Unca in Lukovice so namreč v nedeljo izsledili večji skupini tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V nedeljo popoldne so policisti na izvozu Unec ustavili kombi italijanskih registrskih oznak. V postopku so ugotovili, da je italijanski voznik v vozilu prevažal 23 državljanov Irana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Državljanu Italije so odvzeli prostost, postopki in aktivnosti policistov v povezavi s tujci pa še potekajo.

33 ljudi prijeli na počivališču v Lukovici

Prav tako so policiste v nedeljo dopoldne obvestili o več ljudeh, ki so hodili po počivališču Lukovica v smeri Ljubljane. Policisti so na kraju prijeli skupno 33 državljanov Pakistana, Indije in Afganistana, ki so nezakonito prestopili mejo. Aktivnosti policistov v povezavi s tujci še potekajo.

Po do zdaj zbranih obvestilih so tujce prevažali v kombiniranem vozilu romunskih registrskih oznak, ki so ga policisti našli parkiranega na počivališču, verjetno je vozilo okvarjeno. Policisti v povezavi s tem preiskujejo sum kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo ali ozemlje države, kjer osumljenec še ni znan, in glede tega nadaljujejo zbiranje obvestil.