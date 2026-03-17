Rubio postavil ultimat Evropi in zaveznikom: Čas imate do petka!

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je ameriške diplomate v tujini pozvala, naj zaveznike pozovejo, da iransko revolucionarno gardo in libanonski Hezbolah označijo za teroristični skupini, poroča Reuters. Pozivajo jih tudi, da podprejo vojaško operacijo, ameriško-izraelsko zračno vojno, ki se je začela pred dvema tednoma.

Notranjo direktivo z dne 16. marca, ki jo je podpisal ameriški državni sekretar Marco Rubio, so poslali vsem ameriškim diplomatskim in konzularnim predstavništvom po svetu.

Ameriške diplomate pozivajo, naj do 20. marca, torej do petka, svojim kolegom posredujejo sporočilo, da bi bilo treba prizadevanja za uvrstitev skupin (iranske revolucionarne garde (IRGC) in libanonskega Hezbolaha) na črni seznam uskladiti z izraelskimi kolegi.

Trumpova administracija: Vse vlade morajo hitro ukrepati

Trumpova administracija poziva, da podprejo njihovo vojaško operacijo v Iranu. Več ameriških zaveznikov je v ponedeljek dejalo, da nimajo takojšnjih načrtov poslati ladij, ki bi ameriškim silam pomagale odblokirati Hormuško ožino. Tako so zavrnili Trumpov poziv, da jim pomagajo odpreti ključno naftno plovno pot.

"Zaradi povečanega tveganja napadov Irana in njegovih partnerjev ter posrednikov morajo vse vlade hitro ukrepati, da bi zmanjšale sposobnost Irana in terorističnih skupin, povezanih z Iranom, da napadejo naše narode in državljane," je zapisano v eni od točk direktive.

Iranska revolucionarna garda je elitna vojaška sila, katere namen je zaščititi šiitsko muslimansko klerikalno vlado v Iranu, nadzoruje pa tudi velik del iranskega gospodarstva. Združene države Amerike in nekatere druge države so tako revolucionarno gardo kot šiitsko muslimansko oboroženo skupino Hezbolah s sedežem v Libanonu že označile za teroristično skupino.

Pomembno je skupinsko ukrepanje

V direktivi so navedli primere napadov Teherana na svoje sosede na Bližnjem vzhodu in pozvali k skupnemu ukrepanju.

"Ocenjujemo, da je iranski režim bolj občutljiv na kolektivno ukrepanje kot na enostransko ukrepanje. Verjetnejše je, da bo skupni pritisk režim prisilil k spremembi vedenja kot pa samo enostransko ukrepanje," je še navedeno.

Dodali so, da bi tako povečali pritisk na Iran in omejili njegovo sposobnost sponzoriranja terorističnih dejavnosti po vsem svetu. "Predsednik Trump se osredotoča na zagotavljanje miru na Bližnjem vzhodu. Revolucionarna garda, Hezbolah in drugi iranski posredniki destabilizirajo vlade in spodkopavajo regionalni mir," je še dejal tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva.