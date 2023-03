Razkrit motiv za umor nemške deklice: Kriv je TikTok. Imela je 32 vbodov.

Kot smo že pisali, sta dve deklici, stari 12 in 13 let, v Nemčiji v mestu Freudenberg umorili 12-letno Luise, ki so jo v nedeljo našli mrtvo v gozdu blizu njenega doma. Ker storilki še nista dopolnili 14 let, kar je po nemškem zakoniku dovolj za prestajanje kazni, deklicama ne grozi kazenski pregon. Znano je, da sta bili storilki dekličini sošolki, danes pa so nemški mediji razkrili tudi motiv za umor in še nekaj drugih podrobnosti.