Kakšen je bil motiv deklic za umor vrstnice? "V igri so bila močna čustva." #video

Dvanajstletno deklico iz Freudenberga so v nedeljo našli mrtvo v gozdu, pozneje pa so potrdili, da je bila žrtev umora. Zagrešili sta ga 12-letnica in 13-letnica, ki sta dejanje priznali. Ker storilki še nista dopolnili 14 let, kar je po nemškem zakoniku dovolj za prestajanje kazni, deklicama ne grozi kazenski pregon, prav tako zaradi njune starosti policisti ne morejo podati več podatkov. Znano je, da sta bili storilki dekličini sošolki, medtem ko motiv ostaja neznanka.