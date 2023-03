Grozljivka v Nemčiji: sovrstnici v gozdu z nožem ubili 12-letnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več podrobnosti o poteku dogodkov, motivu ali podrobnostih pred in po zločinu zaradi njune starosti policisti niso podali. Foto: Guliver Image

12-letno deklico iz Freudenberga so v nedeljo našli mrtvo v gozdu, pozneje pa so potrdili, da je bila žrtev umora. Tega sta osumljeni 12- in 13-letni deklici, ki sta dejanje že priznali, poroča Deutsche Welle.