Umrl ameriški igralec, osumljen umora žene

Robert Blake je zaslovel v 70. letih z glavno vlogo v detektivski TV-seriji Baretta, imel pa je tudi eno glavnih vlog v kultnem filmu Davida Lyncha Izgubljena cesta (Lost Highway). Njegova igralska kariera pa je bila praktično končana po tem, ko so ga leta 2001 obtožili, da je s strelnim orožjem umoril svojo ženo Bonnie Lee Bakley.

Robert Blake v filmu Izgubljena cesta Foto: Profimedia

4. maja 2001 sta zakonca večerjala v restavraciji v Los Angelesu, po večerji pa so Blakovo ženo ustrelili v glavo, ko je sedela v njegovem avtomobilu, parkiranem v stranski ulici. Blake je trdil, da ga v času streljanja ni bilo ob ženi, ampak je bil v restavraciji, kamor se je vrnil po pištolo, ki jo je pozabil tam. Balistična preiskava je pokazala, da Blakova pištola ni bila morilsko orožje.

Leto pozneje so ga aretirali zaradi suma, da je ženin morilec, kot sostorilca so aretirali tudi njegovega varnostnika. Na sojenje je v priporu čakal leto dni, štiri leta po ženini smrti pa ga je porota oprostila krivde. Medtem so tožbo proti njemu vložili tudi trije otroci umorjene Bonnie Lee Bakley in dosegli obsodbo, sodišče pa mu je dosodilo plačilo vrtoglavih 15 milijonov dolarjev odškodnine, zaradi česar je razglasil bankrot.

Blake je do konca življenja trdil, da je nedolžen.

