Putin s helikopterjem poletel v Mariupol #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je prvič, da je ruski predsednik obiskal mesto, ki so ga ruske sile lani pred zavzetjem več tednov oblegale in bombardirale.

To je prvič, da je ruski predsednik obiskal mesto, ki so ga ruske sile lani pred zavzetjem več tednov oblegale in bombardirale. Foto: Profimedia

Ruski predsednik Vladimir Putin je obiskal mesto Mariupol na jugu Ukrajine, ki so ga ruske sile po hudih bojih zavzele maja lani. Kot so danes sporočili iz Kremlja, je Putin v mesto poletel s helikopterjem in si ga nato ogledal z avtomobilom ter govoril z ljudmi.

Poudarki dneva:



8.25 Putin obiskal Mariupol

8.25 Putin obiskal Mariupol

Ruski predsednik Vladimir Putin je obiskal mesto Mariupol na jugu Ukrajine, ki so ga ruske sile po hudih bojih zavzele maja lani. Kot so danes sporočili iz Kremlja, je Putin v mesto poletel s helikopterjem in si ga nato ogledal z avtomobilom ter govoril z ljudmi.

Kot so še sporočili, se je seznanil s potekom obnove mesta, ki je bilo lani popolnoma uničeno, poročajo tuje tiskovne agencije.

To je prvič, da je ruski predsednik obiskal mesto, ki so ga ruske sile lani pred zavzetjem več tednov oblegale in bombardirale, obiskal pa ga je dan po tem, ko je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) izdalo nalog za njegovo aretacijo. Foto: Profimedia

To je bilo tudi prvo potovanje ruskega predsednika na območje Donbasa po začetku ruske agresije na Ukrajino 24. februarja lani. Doslej se je Putin izogibal potovanjem v bližino območij, kjer divja vojna.

Putin je v soboto v spremstvu najvišjih predstavnikov vojske obiskal tudi rusko mesto Rostov ter polotok Krim. Prav v soboto je minilo devet let od ruske priključitve ukrajinskega polotoka in ob obletnici so tam potekale številne slovesnosti.

ICC je v petek izdalo nalog za aretacijo Putina zaradi suma, da je ruski voditelj odgovoren za nezakonite deportacije ukrajinskih otrok z okupiranih območij. Zaradi podobnih obtožb je sodišče izdalo nalog tudi za komisarko ruskega predsednika za pravice otrok Marijo Lvovo-Belovo.

ICC sicer trenutno ne more ukrepati proti ruskemu vodstvu, vključno s predsednikom Putinom, saj niti Rusija niti Ukrajina nista podpisnici rimskega statuta, ki je pravna podlaga sodišča.

V ponedeljek pa v Moskvi pričakujejo kitajskega predsednika Ši Džinpinga, ki se bo v okviru tridnevnega obiska sestal tudi s Putinom. To bo prvi Šijev obisk v Rusiji po začetku vojne v Ukrajini, do njega bo prišlo le teden dni po tem, ko je kitajski predsednik uradno dobil tretji mandat za vodenje države.