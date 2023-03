ZDA nadaljujejo vohunske lete nad Črnim morjem #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA so na misijo nad Črno morje poslale nov dron, navajajo ameriški uradniki.

8.55 ZDA nad Črno morje poslale nov dron

8.40 Biden izdajo naloga za aretacijo Putina označil kot upravičeno

ZDA po incidentu z ruskim bojnim letalom, ki je povzročil sestrelitev ameriškega brezpilotnega letala, nadaljujejo vohunske lete nad Črnim morjem, so včeraj sporočili ameriški uradniki.

Dron RQ-4 Global Hawk je včeraj preletel regijo, so povedali uradniki in dodali, da je bila to prva taka misija po torkovih dogodkih. Pentagon je pred tem poudaril, da incident Washingtonu ne bo preprečil nadaljevanja letov z brezpilotnimi letali.

Predsednik ZDA Joe Biden je v petek odločitev Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), da izda nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina, označil kot upravičeno. Biden je izrazil prepričanje, da je jasno, da je ruski predsednik v Ukrajini zagrešil vojne zločine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ICC je v petek izdal nalog za aretacijo Putina zaradi suma, da je odgovoren za nezakonite deportacije ukrajinskih otrok z okupiranih območij. Sodišče je nalog za aretacijo izdalo tudi za Marijo Lvovo-Belovo, komisarko ruskega predsednika za pravice otrok.

ICC sicer trenutno ne more ukrepati proti ruskemu vodstvu, vključno s predsednikom Putinom, saj tako kot ZDA niti Rusija niti Ukrajina nista podpisnici rimskega statuta, ki je pravna podlaga sodišča.

Izdajo naloga za aretacijo Putina so pozdravili tudi v Kijevu in jo označili za zgodovinsko, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem sinočnjem govoru na Telegramu odločitev sodišča pozdravil kot "zgodovinsko odločitev, s katero se bo začela zgodovinska odgovornost".

"Takšne kriminalne operacije ne bi bilo mogoče izvesti brez ukaza najvišjega voditelja teroristične države," je dejal. Izpostavil je, da je deportacija ukrajinskih otrok v Rusijo "zlobna politika" ruske države, "ki se začne s prvim uradnikom te države". Sodišču se je zahvalil "za pripravljenost, da storilce dejansko privede pred roko pravice", je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.