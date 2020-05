Protesti v Nemčiji: V Berlinu priprli več protestnikov proti korona ukrepom #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V večjih mestih v Nemčiji so se v soboto odvijali protesti proti vladnim ukrepom za zajezitev novega koronavirusa.

V večjih mestih v Nemčiji so se v soboto odvijali protesti proti vladnim ukrepom za zajezitev novega koronavirusa. Foto: Reuters

Več tisoč ljudi je v soboto v Stuttgartu, Münchnu, Berlinu, Frankfurtu in še nekaterih večjih nemških mestih protestiralo proti ukrepom, ki jih je vlada sprejela za zajezitev novega koronavirusa. V Berlinu je policija pridržala okoli 30 ljudi.

Iz Nemčije poročajo o kopici sobotnih protestov v večjih nemških mestih, na katerih je več tisoč ljudi protestiralo proti vladnim ukrepom za spopadanje s pandemijo novega koronavirusa. Politike in zdravstveno stroko so obtožili širjenja panike in vzklikali, da oblast s podaljševanjem nekaterih ukrepov krši njihove pravice.

Največ ljudi je protestiralo v Stuttgartu, okoli deset tisoč, a je večina upoštevala zapovedano minimalno razdaljo. Foto: Getty Images

Stuttgart Foto: Getty Images

Po pisanju ARD je bil največji protest v Stuttgartu, kjer so napovedovali prihod 50 tisoč protestnikov, a jih je lahko prišlo deset tisoč. "Diktatura pod krinko zdravja. Zbudite se," je s transparentom sporočal eden od protestnikov v Stuttgartu, kjer naj bi večina sicer spoštovala zaščitne ukrepe.

Protest v Stuttgartu:

Najbolj pestro je bilo v Berlinu, kjer so zadržali 30 ljudi. Foto: Reuters

V Berlinu pridržali 30 ljudi

Drugače je bilo v Berlinu, kjer so se zgodile tudi aretacije, policija je pred parlamentom pridržala okoli 30 ljudi, saj niso upoštevali pravil o medsebojni razdalji. Nekaj sto protestnikov se je zbralo na nenapovedanem protestu na Alexanderplatzu, kjer jih je policija po poročanju nemške agencije dpa zaradi kršenja prepovedi zbiranja pregnala s pršilom.

V Berlinu so priprli okoli 30 protestnikov:

V Münchnu se je zbralo okoli tri tisoč protestnikov, ki so izrazili nestrinjanje s strogimi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. Demonstracije so bile napovedane, a so pričakovali precej manjše število protestnikov. Te je policija nagovorila prek megafonov, a jih, čeprav niso upoštevali minimalne razdalje, ni pregnala.



