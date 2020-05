Zobozdravniki so odprli vrata: obisk precej drugačen kot včasih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od danes je ponovno dovoljeno izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev, vendar pod posebnimi pogoji. V ordinacije bodo lahko vstopale le zdrave osebe. Zobozdravstveno osebje bo moralo med drugim nositi vodoodbojni plašč oz. pokrivalo in zaščitni vizir ali očala, ordinacijo pa bo treba po obravnavi vsakega bolnika očistiti, razkužiti in prezračiti.

Kako bo po novem potekal obisk pri zobozdravniku Ambulante bodo morale skladno z navodili, ki jih je pripravila Zdravniška zbornica Slovenije, pri vseh bolnikih dan pred pregledom preveriti njihovo zdravstveno stanje, jih obvestiti, v katerih primerih ne smejo obiskati ambulante, in jih seznaniti z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb. Če bo imel bolnik simptome bolezni covid-19, mu bo ambulanta ponudila poznejši termin. Osebe s simptomi bodo napotili na vstopno točko za nujna zobozdravstvena stanja. Čakalnice bodo morale biti fizično zaprte ali zaklenjene, vstop vanje pa bo dovoljen le naročenim osebam. Z otroki oz. mladostniki lahko pride en zdrav spremljevalec. V čakalnici bo lahko prisotno le minimalno število bolnikov oz. eden na ordinacijo, vsi pa bodo morali biti medsebojno oddaljeni najmanj meter in pol. Bolniki in njihovi morebitni spremljevalci si bodo morali pred vstopom v čakalnico nadeti masko in si razkužiti roke, pri čemer bo razkužilnik na voljo na ustreznem mestu. Iz čakalnice bodo morali pristojni vnaprej odstraniti revije, igrače, okraske ali druge nenujne predmete, ki bi lahko predstavljali vir prenosa okužbe. Zdravstveno osebje bo moralo po obravnavi vsakega bolnika prostore očistiti, razkužiti in prezračiti za najmanj deset minut, zamenjati bo moralo tudi osebno varovalno opremo. (STA)

Kdo bo imel prednost pri obisku zobozdravnika

Zobozdravniki bodo prednostno obravnavali med drugim bolnike, ki so jim bile v obdobju prekinitve izvajanja zobozdravstvenih storitev nudene le začasne nujne zobozdravstvene storitve ali medikamentozno zdravljenje za odpravo akutne simptomatike, ter bolnike, pri katerih je bilo v tem obdobju prekinjeno izvajanje endodontskega ali drugega zdravljenja. Glede na potrebe delovnega procesa in povečanje obremenitev obstoječe zobozdravniške ekipe priporočila predvidevajo tudi možnost dodatnega vključevanja medicinsko izobraženega kadra v delo v ordinacijah, navaja STA.

Pritožujejo se, da so za odprtje izvedeli prepozno

Vnovični zagon zobozdravstvenih storitev sicer spremlja precej kritik iz strokovnih vrst. Zobozdravniki med drugim opozarjajo, da so za vnovično odprtje ambulant izvedeli prepozno. Kot je za današnjo izdajo časnika Večer dejal zasebni zobozdravnik iz Brežic Jure Poglajen, so bili en teden soočeni zgolj z govoricami o odprtju, uradnih podatkov pa niso prejeli. "To je neodgovorno, saj čez noč ambulant ni mogoče odpreti," je poudaril po pisanju STA.

Foto: Bor Slana

Da je bil pogoj stroke za odprtje splošnih zobozdravstvenih ambulant z 11. majem, da država zagotovi ustrezno opremo in o odprtju izvajalce obvesti vsaj deset dni prej, je za časnik pritrdil tudi zobozdravnik Matej Praprotnik, sicer tudi član Odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije, ki je pripravil priporočila za osnovno raven v zobozdravstvu.

Stroški bodo precej višji

"Če smo prej lahko v delovniku obravnavali od 15 do 20 bolnikov, jih bomo zdaj lahko le do sedem," je dejal. Tako se bodo stroški v zobozdravstvu močno dvignili, je ob tem poudaril Praprotnik, prav tako zasebnik. "Višji bodo stroški za zaščitno opremo, bolnikov bomo lahko obravnavali manj, obenem pa bo potreben dodaten administrativni kader," je naštel po poročanju STA.

Bolnikov ponekod še nekaj dni ne bodo sprejemali

S predstojnikom zobozdravstvene oskrbe v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor Gorazdom Stojkom sta poudarila, da se morajo zobozdravniki na delo v novih pogojih pripraviti, kar traja nekaj dni. "Ambulante lahko odpremo v ponedeljek, a bolnikov vsaj še nekaj dni ne bomo mogli sprejemati, saj je treba prostore dezinficirati in prezračiti, zaposleni pa se morajo naučiti dela v novih pogojih," je po navajanju STA poudaril Stojko.

Opreme in denarja za vse nimajo

Opozoril je, da če bo minister za zdravje Tomaž Gantar soglašal s spremenjeno vsebino protokola, zobozdravniki ne bodo mogli začeti delati, saj takšne zaščitne opreme za 52 ambulant nimajo. "Pa tudi denarja ne, da bi jo kupili. Kot predstojnik zobozdravstva svojim zaposlenim ne morem ukazati, naj delajo brez vse potrebne zaščitne opreme," je dodal.

Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Marjan Sušelj je za Radio Slovenija nedavno dejal, da je po epidemiji pričakovati manjši pretok bolnikov in da bodo nastali dodatni materialni stroški, ki se bodo poznali v ceni storitev, zdravstvo pa se bo zato podražilo. Stojko je k temu dodal, da bodo obravnave potekale bistveno počasneje, piše STA.

Zobozdravniki, tako koncesionarji kot zasebniki, so že pred tedni v pismu ministru za zdravje Tomažu Gantarju predlagali, naj država subvencionira nakup zaščitne opreme, zagotovi zaščitno opremo iz državnih rezerv ter v sodelovanju s stroko in ZZZS na novo ovrednoti delo in storitve v zobozdravstvu. Odgovora niso dobili, je pa minister zato v četrtek za Radio Slovenija dejal, da prehajajo v fazo, "ko si bo moral vsak zagotoviti opremo sam. Če bo opremo imel, bo lahko delal, kdor je ne bo imel, ne bo mogel odpreti ambulante."