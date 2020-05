Na hrvaškem otoku novo žarišče koronavirusa

Ameriške zvezne države nadaljujejo z odpiranjem gospodarstev in nova okužba

Ameriške zvezne države nadaljujejo z odpravljanjem ukrepov za zajezitev pandemije novega koronavirusa. Newyorški guverner Andrew Cuomo je v petek sporočil, da se je število mrtvih zaradi covida-19 v državi v četrtek spet zmanjšalo na 216, število novih hospitalizacij na dan pa ostaja pri okoli 600. V New Yorku se je do petka s koronavirusom okužilo 330.400 oseb, za covidom-19 pa jih je umrlo 26.243. Cuomo je izrazil obžalovanje in zaskrbljenost, ker je v četrtek umrl petletni fant s simptomi covida-19, kar pomeni, da niso ogroženi le predvsem starejši.

Foto: Reuters

Pod udarom pa je župan mesta New York Bill de Blasio, potem ko je mestna policija objavila statistiko o kaznih in aretacijah zaradi kršenja pravil družbenega distanciranja, ki kažejo na globok rasni prepad. Od 347 izdanih kazni od sredine marca do začetka maja jih je policija 304 odmerila temnopoltim in Latinoameričanom. Ti dve skupini sta tudi najbolj prizadeti zaradi koronavirusa.

Havaji v četrtek niso poročali o nobeni novi okužbi s koronavirusom, kar se je nazadnje zgodilo 13. marca, ko je imeli to tihomorsko otočje le dva okužena. Na Havajih so doslej naštelo 629 okužb in 17 mrtvih.

Pod pritiskom je tudi guverner Louisiane John Bel Edwards, ki ga republikanci silijo v odpravo ukrepov proti pandemiji. Edwards je napovedal, da bodo imeli do konca naslednjega tedna 250 sledilcev okužb s koronavirusom za spremljanje bolnikov in ljudi, s katerimi so bili v stiku. O odpiranju gospodarstva se bo odločil 16. maja. V Louisiani se je doslej okužilo 30.900 ljudi, umrlo pa jih je 2227.

Ukrepi proti koronavirusu povzročajo veliko gospodarsko škodo, kar je pokazalo petkovo poročilo ministrstva za delo o stopnji brezposelnosti in zaposlovanju v aprilu. Stopnja brezposelnosti je aprila dosegla 14,7 odstotka, kar je 10,3 odstotne točke več kot marca in največ po začetku beleženja podatkov leta 1948. Ukinjenih je bilo 20,5 milijona delovnih mest, s čimer je pandemija koronavirusa izbrisala praktično vsa delovna mesta, ustvarjena v minulem desetletju.

Kongresni demokrati želijo potrditi nov paket pomoči posameznikom, podjetjem in zveznim državam, vendar pa je predsednik ZDA Donald Trump izjavil, da se mu s tem ne mudi. Kongresne republikance skrbi naraščanje proračunskega primanjkljaja in javnega dolga, ki je prerasel 25.000 milijard dolarjev.

Foto: Reuters

Kongres je doslej potrdil že več kot 2000 milijard dolarjev pomoči, pri čemer je vsak posamezni davkoplačevalec v ZDA dobil po 1200 dolarjev. Senatni demokrati, med njimi Bernie Sanders in Kamala Harris, pa zdaj predlagajo, da bi vsakemu izplačevali po 2000 dolarjev na mesec, dokler traja pandemija in še tri mesece po njenem koncu.

Republikanci v to ne bodo privolili, vendar pa nov paket pomoči ni izključen, saj ima seznam želja tudi Bela hiša. Trump bi rad dodatne davčne olajšave, zaščito podjetij pred tožbami zaradi pomanjkljivih varnostnih ukrepov proti koronavirusu in morda kakšna milijarda za infrastrukturne projekte. Demokrati želijo zdaj predvsem do 500 milijard dolarjev pomoči zveznim državam in še 300 milijard za mesta in lokalne skupnosti. (Vir: STA)

V Beli hiši so zabeležili drugi primer okužbe z novim kornavirusom ta teden. Po pozitivnem testu Trumpovega osebnega strežnika je bila na testu pozitivna tudi tiskovna predstavnica podpresednika Mika Pencea Katie Miller.

Predsednik je med petkovim srečanjem dejal, da je 25-etna Millerjeva "čudovita mlada ženska, ki je bila v zadnjih dneh na testiranjih vselej negativna, danes pa kar naenkrat pozitivna. Vse, kar lahko naredimo, je, da smo čim bolj previdni."

V ZDA se je po zadnjih podatkih z novim koronavirusom okužilo 1.322.163 ljudi, umrlo pa jih je 78.616.