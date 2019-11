Airbnb zaradi strelskega pokola uvaja nova pravila

Po krvavem streljanju na zabavi za noč čarovnic v Kaliforniji, v katerem je umrlo pet ljudi, so predstavniki spletne platforme za najem nepremičnin Airbnb sporočili, da bodo uvedli še strožja pravila, ko gre za organiziranje zabav v najetih domovih. Do prej omenjenega streljanja v okolici San Francisca je namreč prišlo prav v nepremičnini, ki so jo gostje najeli prek Airbnbja.

Po poročanju Independenta je štirisobno domovanje, kjer se je zgodil strelski pokol, najela ženska, ki je lastniku dejala, da več članov njene družine boleha za astmo in da bi radi ušli dimu gozdnih požarov, ki divjajo po Kaliforniji.

Ker je dom v predmestju San Francisca najela samo za eno noč, je lastnik postal sumničav. Na koncu sta se z žensko dogovorila, da nepremičnino lahko najame, če bo upoštevala pravilo, da zabave v njej niso dovoljene. Na koncu so gostje v domovanju organizirali zabavo za okoli sto ljudi.

Airbnb bo še dodatno zaostril pravila glede organiziranja zabav

Generalni direktor Airbnbja Brian Chesky je v odzivu na krvavi napad v soboto prek Twitterja sporočil, da bo spletna platforma za najem nepremičnin podobne incidente preprečila s strožjimi pravili, s katerimi želijo zmanjšati tveganja, da se gostje v prihodnje ne bi držali prepovedi zabav v najetih domovih. Ob tem je napovedal, da bodo v podjetju oblikovali ekipo za hitre odzive, ki bo obravnavala pritožbe zaradi nedovoljenih zabav: "To moramo izboljšati, in to bomo tudi storili. Kar se je zgodilo, je nesprejemljivo."

MASS SHOOTING - Authorities say 4 people were killed and several others injured at a Halloween party near San Francisco. https://t.co/sxhHUD4Zvz — WSVN 7 News (@wsvn) November 1, 2019

Lastnik nepremičnine, v kateri je na noč čarovnic prišlo do streljanja, je dejal, da so ju z ženo o nedovoljeni zabavi obvestili sosedi. Njegova žena je zaradi tega najprej stopila v stik z najemnico. Ta ji je rekla, da je pri njen samo ducat ljudi, vendar pa je lastnik prek kamere na zvoncu opazil, da je v nepremičnino vstopilo več ljudi.

V streljanju umrlo pet ljudi

"Poklicali smo policijo, bili so na poti, da jih ustavijo. Preden sva tja prišla z ženo, naju je sosed že obvestil, da je prišlo do streljanja," je povedal Michael Wang. V povezavi z dogodkom policija ni pridržala nobenega človeka, motiv za napad pa za zdaj še ni znan. Policisti so na kraju dogodka našli dve pištoli.

Mediji so najprej poročali, da so v napadu umrli štirje ljudje, nato pa je v bolnišnici poškodbam podlegla še ena žrtev. Nepremičnina, v kateri je prišlo do streljanja, se je na družbenih omrežjih sicer promovirala kot "Airbnbjeva graščina za zabave."