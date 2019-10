Prevara na Airbnb doletela tudi Slovence: denar so jim vrnili šele, ko smo se vpletli mediji

Nova zgodba o prevari na spletni rezervacijski platformi Airbnb in o tem, kako so zatajili pri pomoči uporabnikom, prihaja iz Slovenije.

Pred dobrim tednom dni smo objavili zgodbo o britanskih zakoncih, ki so ju goljufi prek spletne platforme Airbnb pretentali z lažnim oglasom za prestižen apartma na Ibizi. Britanca sta denar sčasoma dobila povrnjen, a šele po tem, ko sta stopila v stik z novinarji, pred tem pa z Airbnbja nista dobila konkretnega odziva niti pomoči.

Zdaj se je zelo podobna zgodba ponovila v Sloveniji.

Po objavi omenjenega članka se nam je namreč oglasil bralec, ki je pred kratkim tudi sam imel obilico preglavic s to spletno platformo.

Po plačilu se gostitelj ni več oglasil

"Julija smo trije pari prek Airbnbja rezervirali stanovanje v Londonu, kjer smo septembra nameravali preživeti konec tedna. Prvi del zneska smo plačali julija ob potrditvi rezervacije, drugi del smo poravnali septembra, skupni znesek je bil 787 evrov," nam je povedal bralec. Ob nakazilu prve polovice zneska se mu je gostitelj oglasil, poslal mu je sporočilo "Kmalu se vidimo," nato pa je nastopil popoln mrk.

"Dan pred odhodom sem na vse možne načine skušal stopiti v stik z gostiteljem, a se ni odzival, zato sem se obrnil na Airbnbjevo podporo za uporabnike. Od njih pa sem bil deležen samih 'tipskih' odgovorov, sprenevedanja in ignorance," je povedal bralec.

Eden od "splošnih" odgovorov z Airbnbja, ko jih je bralec spraševal, ali mu bodo v primeru odpovedi rezervacije povrnili denar. "Če gre za nujen primer ali se počutite ogrožene, takoj kontaktirajte lokalno policijo ali reševalce," so mu svetovali. Foto: zajem zaslona

"Dodatno sem ugotovil, da je Airbnb odstranil račun gostitelja, ker je ta kršil splošne pogoje. Predvidevam, da se je to zgodilo celo pred nakazilom drugega dela plačila. Zato sem prek Booking.com rezerviral drugo nastanitev, tisto na Airbnbju pa preklical in sprožil zahtevo za vrnitev denarja," je še pojasnil.

Na Airbnbju so mu prenehali odgovarjati na sporočila

S platforme Airbnb, kjer so mu ob preklicu priznali le delno vračilo denarja, so mu medtem popolnoma prenehali odgovarjati na sporočila. Vračilo preostanka denarja je poskušal doseči prek plačilnega sistema PayPal, a so njegov zahtevek zavrnili.

Stanovanje, ki ga je bralec najel prek Airbnbja (oglas in gostitelja so medtem izbrisali). Foto: zajem zaslona "Pri vsem skupaj niti ne gre za denar," je poudaril bralec, "gre za to, da je podpora na platformi popolnoma zatajila. Zato bi rad s svojim primerom opozoril druge, da se jim ne bo zgodilo isto." Dodal je še, da je v tem primeru Airbnb uporabljal prvič (in zadnjič), a je kot izkušen spletni uporabnik prebral ocene nastanitve, preveril lokacijo in nič v oglasu ni vzbujalo sumov, da bi ga lahko opeharili.

Ko smo se vpletli mediji, so na Airbnbju zaplet nemudoma rešili

Preobrat pa se je zgodil, ko smo za pojasnila prosili Airbnb. Le nekaj ur po tem, ko smo jih prek elektronske pošte povprašali za komentar, nam je bralec sporočil, da so mu nenadoma povrnili preostanek vplačanega denarja s pojasnilom, da je glede na njihov pravilnik povsem upravičen do tega.

"Iskreno se opravičujemo, da vam nismo bili v pomoč v trenutkih, ko ste jo najbolj potrebovali," so mu ob tem sporočili z Airbnbja in celo ponudili, da krijejo del stroškov, ki jih je imel s tem, ko je moral v zadnjem trenutku najti drugo nastanitev.

24 ur po tem, ko smo stopili v stik z njimi, so se z omenjene platforme odzvali tudi nam. "Naše ravnanje v tem primeru je bilo pod visokimi standardi, ki smo si jih postavili. Z gostom smo stopili v stik, se mu opravičili in zadevo uredili," so sporočili in dodali: "vsako noč v nastanitvah, rezerviranih prek Airbnbja, prespi več kot dva milijona ljudi in takšni zapleti so izjemno redki."

Še en "gostitelj", ki ga je skušal opehariti



Bralcu se je sicer med iskanjem nadomestne nastanitve v Londonu uspelo izogniti (še eni) prevari. Na Airbnbju je naletel na ponudbo, ki je bila po njegovih besedah "predobra, da bi bila resnična". Kljub temu je stopil v stik z gostiteljico Katico, ki je oddajala to stanovanje. Namesto nje se mu je oglasil nek Roberto, ki je nadomeščal "ravnokar odsotno" Katico in mu poslal povezavo, prek katere naj bi finaliziral rezervacijo in plačilo.



Povezava je bila na videz legitimna, v resnici pa je vodila na lažno stran, ki je bila le videti kot Airbnb. Ko je bralec prevaranta opozoril na to, je ta prekinil komunikacijo.



