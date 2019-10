Na Airbnbju sta plačala več kot 10 tisoč evrov za apartma, ki ga ni bilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko sta prispela do zgradbe, kjer naj bi bila njuna luksuzna nastanitev, so jima rekli, da ta ne obstaja.

Ian in Denise Feltham iz Londona sta si za septembrski oddih izbrala balearski otok Ibiza, kjer sta prek spletne rezervacijske platforme Airbnb najela apartma v luksuznem kompleksu Las Boas. Oglas na Airbnb je obljubljal "VIP-apartma" s prostorno teraso, džakuzijem, turško savno in zasebnim dvigalom, za dva tedna takšnega razkošja pa sta Britanca vnaprej plačala 9610 funtov oziroma prek 10 tisoč evrov.

Letoviški kompleks Las Boas na Ibizi:

Sumničava sta bila že pred potovanjem, a se na Airbnb niso odzvali

Zakoncema se oglas na Airbnbju sprva ni zdel sumljiv, saj je imel 37 ocen "gostov", ki naj bi v tem apartmaju že bivali, prav tako sprva ni bilo nič nenavadnega v komunikaciji z "gostiteljem". Sume je vzbudilo zadnje sporočilo, ki sta ga prejela kakšne tri tedne pred prihodom in v katerem je pisalo le, da bo za njun prihod "vse pripravljeno". Ker se jima je zdel apartma, ki sta ga rezervirala, "predober, da bi bil resničen", sta stopila v stik z Airbnb, kjer pa so si ju "različni ljudje le podajali med sabo", sta povedala za CNN.

Ker svojega denarja nista mogla dobiti nazaj, sta vendarle odpotovala na Ibizo, ko sta prispela do letoviškega kompleksa, kjer naj bi bil njun apartma, pa sta doživela šok – apartma, ki sta ga že plačala, ni obstajal. "Ko sva prišla tja, so nama na recepciji rekli, da 'VIP-apartma' v njihovem kompleksu ne obstaja," je Ian Feltham povedal za The Times.

Takrat nista imela druge izbire, kot da si poiščeta nov hotel, pri čemer jima je dodatne preglavice povzročilo dejstvo, da sta pripotovala s svojima psoma, iz Airbnbja pa nista bila deležna nobene pomoči, zatrjujeta. Šele ko sta stopila v stik z novinarji, ti pa z Airbnbjem, so se iz spletne platforme spet oglasili.

"Nedvomno smo v tem primeru ravnali napačno, opravičujemo se za vse težave," so Britancema sporočili iz Airbnbja, "način, na katerega smo reševali ta zaplet, je bil pod našimi običajno visokimi standardi."

Zakoncema so po nekaj dneh vrnili denar, dodatne kompenzacije za vse preglavice, ki sta jih doživela, pa niso ponudili, še poroča The Times.

Fotografije so bile pristne, oglas pa ne

Oglas za apartma v kompleksu Las Boas, s katerim je neznani goljuf skušal opehariti Britanca, je Airbnb umaknil šele pred nekaj dnevi, ob tem dodaja The Times. V njem naj bi bile fotografije iz različnih oglasov za apartmaje v tem kompleksu, poroča CNN, a takšnega razkošja, ki ga je obljubljal oglas, ni v nobenem od obstoječih apartmajev.

Iz Airbnbja so sporočili, da so oglas umaknili takoj, ko so izvedeli, da je lažen, in da zadevo preiskujejo.

