Nove podrobnosti napada pri Eifflovem stolpu: "Šlo je za napako" #video

Potem ko je francoska policija v nedeljo aretirala moškega, ki je v napadu z nožem in kladivom v bližini Eifflovega stolpa v Parizu ubil enega človeka in dva ranil, na dan prihajajo nove podrobnosti.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je danes dejal, da se je pri psihiatrični oskrbi osumljenca, ki je pretekli konec tedna v središču Pariza do smrti zabodel nemškega turista in ranil še dva človeka, zgodila napaka. Tožilstvo je sicer v povezavi z napadom sprožilo preiskavo zaradi domnevne teroristične zarote.

"Očitno je šlo za neuspeh, ne obveščevalnih služb, ampak za psihiatrično napako," je za francosko televizijo BFMTV dejal Darmanin in dodal, da je imel napadalec "akutno duševno bolezen".

"Zdravniki so večkrat menili, da mu gre bolje, da je njegovo stanje normalno in da ga lahko odpustijo," je pojasnil minister.

Ubit je bil 24-letni nemški turist

V napadu je bil ubit 24-letni moški, nemški turist, rojen na Filipinih, dva človeka pa sta bila ranjena. Eden od ranjenih je bil državljan Velike Britanije, drugi pa Francoz, je povedala tiskovna predstavnica urada tožilstva za boj proti terorizmu.

Napad je izvedel 26-letnik, sicer stari znanec policije. Francoskim oblastem je znan kot radikalni islamist z duševnimi težavami. Leta 2016 je bil obsojen na štiri leta zapora zaradi načrtovanja nasilnega dejanja.

Med napadom je kričal "Allahu Akbar". Z električnim paralizatorjem ga je nevtraliziral eden od policistov, napadalčevo življenje ni ogroženo. Po aretaciji je dejal, da ne more več gledati, kako muslimani umirajo v Afganistanu in Palestini, so v sporočilu napisali policisti.

Pridržali so tudi tri ljudi, ki so bili blizu osumljencu, so sporočili s tožilstva.

Macron incident označil za teroristični napad

Francoski predsednik Emmanuel Macron je incident označil za teroristični napad in dejal, da bo francosko protiteroristično tožilstvo napad preiskalo.

"Iskreno sožalje izrekam vsem svojcem nemškega državljana, ki je nocoj umrl," je Macron zapisal v objavi na omrežju X. Zahvalil se je tudi francoskim službam za nujno pomoč. "Nacionalno protiteroristično tožilstvo bo zdaj odgovorno za osvetlitev te zadeve, da bo lahko pravici zadoščeno v imenu francoskega ljudstva," je še zapisal.

Oglasil se je tudi nemški kancler Olaf Scholz, ki je dejal, da je zaradi incidenta šokiran. "Naše misli so z ranjenimi, družinami in prijatelji žrtev. Znova je jasno, zakaj se odločno upiramo sovraštvu in terorju," je zapisal Scholz na omrežju X.

Videoposnetki, posneti na prizorišču, so pokazali, kako so prispeli policijski avtomobili, reševalna vozila in pariška gasilska brigada, gost promet pa je bil preusmerjen. Postavljeni so bili tudi številni kordoni.