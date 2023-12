Poudarki dneva:



11.36 Velika Britanija bo pomagala Izraelu pri iskanju talcev v Gazi

"Velika Britanija bo v podporo dejavnostim reševanja talcev izvajala nadzorne lete nad vzhodnim Sredozemljem, vključno z operacijami v zračnem prostoru nad Izraelom in Gazo. Opazovalna letala ne bodo oborožena, njihova naloga pa bo izključno iskanje talcev," je pojasnilo britansko obrambno ministrstvo, ki pa ni razkrilo, kdaj se bodo začeli poleti. Ob tem je dodalo, da bodo ustreznim organom, pristojnim za reševanje talcev, posredovali le informacije, povezane z reševanjem talcev.

Velika Britanija je skupaj z ZDA oktobra okrepila vojaško prisotnost na vzhodnem Sredozemlju, da bi preprečila eskalacijo konflikta v regiji.

Pripadniki Hamasa so ob vdoru na izraelsko ozemlje 7. oktobra ubili 1200 ljudi, okoli 240 pa so jih vzeli za talce. Od takrat so jih izpustili približno 110, ki so jih z veseljem sprejele njihove družine. Večino talcev je Hamas izpustil med nedavno prekinitvijo ognja, obnovitev spopadov v Gazi pa je uničila upanje mnogih na vrnitev preostalih talcev. Po ocenah Izraela tako v Gazi ostaja zajetih še okoli 130 talcev.

10.48 Izrael izvedel povračilne napade na Sirijo in Libanon

Izraelska vojska je v odgovor na raketo, ki je danes iz Sirije priletela na zasedeno Golansko planoto, izvedela povračilni napad na Sirijo. Iz Libanona je bila medtem proti severu Izraela izstreljena protitankovska raketa, izraelska vojska pa se je odzvala z napadi na več lokacij v Libanonu.

Raketi iz Sirije in Libanona naj bi zadeli nenaseljena območja in nista terjali žrtev oziroma povzročili večje škode. Po navedbah Izraela je vojska v povračilnem napadu zadela lokacijo v Siriji, od koder je bila izstreljena raketa proti Golanski planoti.

9.16 Izrael nadaljuje napade na območje Gaze

Izraelska vojska danes nadaljuje silovite napade na območje Gaze, tudi na jug palestinske enklave. Izraelska vojska je davi sporočila, da je ponoči iz zraka napadla teroristične cilje, z območja pa medtem poročajo o novih žrtvah, tudi med civilisti.

V izraelskem bombnem napadu na jugu Gaze blizu meje z Egiptom je bilo zgodaj davi ubitih najmanj sedem ljudi, je sporočila vlada v Gazi, ki je pod nadzorom palestinskega skrajnega gibanja Hamas.

Po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa je bilo tarča izraelskega napada v soboto pozno zvečer tudi begunsko taborišče Nuseirat v osrednjem delu Gaze, pri čemer je bilo ubitih najmanj 13 ljudi.

Samo v zadnjih 24 urah so izraelski napadi na Gazo terjali 700 smrtnih žrtev, je danes opozoril tiskovni predstavnik vlade v Gazi. Dodal je, da je veliko trupel ujetih pod ruševinami, reševalci pa imajo težave pri doseganju ranjenih in njihovem prevozu do bolnišnice.

Izraelska vojska je davi sporočila, da je z bojnimi letali in helikopterji minulo noč napadala teroristične cilje, med njimi podzemne predore, poveljniške centre in skladišča orožja. Dodali so, da so v napadu z dronom likvidirali pet pripadnikov Hamasa.

Tiskovni predstavnik izraelskih sil je medtem danes v arabščini pozval ljudi, naj zapustijo določena območja na jugu območja Gaze.

Od petka, ko se je iztekla prekinitev ognja med Izraelom in Hamasom, je izraelska vojska po lastnih navedbah na območju Gaze izvedla več kot 400 napadov. V vojni med Izraelom in Hamasom sta bila od izteka premirja ubita tudi dva izraelska vojaka, je sporočila izraelska vojska.

Hamas in palestinska skupina Islamski džihad sta napovedala raketne napade na več izraelskih mest, vključno s Tel Avivom.