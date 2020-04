Prehitro so se veselili konca epidemije: lekcija, ki je ne smemo pozabiti

Trenutno si marsikdo želi čimprejšnjega konca epidemije koronavirusa, da bi se lahko druženja s prijatelji in zamujenih aktivnosti naužil brez omejitev, a zgodovina nas uči, da je prehiter skok nazaj v običajno življenje lahko nevaren. To so na najslabši možen način izvedeli prebivalci ameriškega San Francisca, ki so leta 1918 na ulicah slavili konec epidemije španske gripe, potem pa so se omejevalni ukrepi vrnili, saj se je nad mesto zgrnil drugi val smrtonosne bolezni in skoraj podvojil število umrlih.

V enem mesecu od enega primera do skoraj sto smrti na dan

Prvi primer zloglasne španske gripe, ki je kosila med letoma 1918 in 2020 ter po vsem svetu (glede na večino ocen) povzročila 50 milijonov smrti, so v San Franciscu zabeležili 23. septembra 1918.

Foto: Wikimedia Commons

Bolezen se je širila izredno hitro in v mesecu dni mesto pahnila v izredne razmere. Mestne oblasti so 24. oktobra ukazale, da morajo vsi prebivalci San Francisca v javnosti obvezno nositi maske. Naslednji dan, 25. oktobra, je epidemija španske gripe v San Franciscu dosegla vrhunec - v enem dnevu je umrlo 94 ljudi.

Ukrepi, ki so jih za preprečevanje množičnega umiranja sprejeli v San Franciscu, so kljub upiranju nošnji mask s strani dela prebivalcev delovali.

V San Franciscu se je med epidemijo španske gripe oblikovala posebna zveza meščanov proti obvezni nošnji mask (na fotografiji ameriški policisti s preprostimi bombažnimi maskami). Proti temu ukrepu za zajezitev širjenja bolezni so množično protestirali na javnih mestih, hkrati se jih je zbralo po več tisoč. Tako imenovana Liga proti maskam velja za enega največjih krivcev za poglobljeno epidemijo španske gripe v San Franciscu. Foto: Wikimedia Commons

V prvi polovici novembra se je število novih primerov okužb in smrti zaradi španske gripe v San Franciscu začelo drastično zmanjševati, začeli so se pozivi k sprostitvi ukrepov, v prvi vrsti razveljavitvi odloka o obvezni nošnji obraznih mask.

21. novembra so mestne oblasti razglasile zmago nad zahrbtno boleznijo in konec epidemije. San Francisco je oživel, ljudje so ponoven začetek življenja, kot so ga poznali prej, praznovali bučno in množično. Gostilne so bile polne, maske so letele v zrak, zdravniki so o pandemiji govorili v pretekliku.

Dobra volja je trajala manj kot mesec dni

Izkazalo se je, da so se "Frančiškani" z veseljem prenaglili. Mestne oblasti so 7. decembra ponovno razglasile epidemijo, januarja pa znova sprejele odlok o obvezni nošnji mask, saj so bile bolnišnice znova polne bolnikov z gripo. V prvih tednih leta 1919 je v San Franciscu vsak dan umrlo 25 ljudi.

Prizor iz ene od improviziranih bolnišnic med epidemijo španske gripe leta 1918 v ZDA. | Foto: Narodni arhiv Združenih držav Amerike

Drugi val epidemije španske gripe je v San Franciscu trajal do začetka marca 1919, ko je število smrti vendarle začelo strmo padati.

Skupno je zaradi španske gripe v San Franciscu med septembrom 1918 in marcem 1919 umrlo več kot 3.210 ljudi, od tega več kot 1.500 po ponovnem pojavu bolezni.

Še ena zgodovinska lekcija iz ZDA: ker niso prepovedali javnih prireditev, se jim je zgodila katastrofa



Philadelphia je bila eno od mest, ki jo je epidemija španske gripe prizadela najbolj od vseh krajev v ZDA.



Prvi primer španske gripe so v Philadelphii odkrili 17. septembra 1918, že takoj naslednji dan so mestne oblasti prebivalce začele obveščati o higienskem bontonu - v prvi vrsti kašljanju in kihanju v javnosti -, da bi čim bolj zajezile širjenje bolezni.



Kljub temu so v mestu 28. septembra organizirali veliko parado v čast ameriškim vojakom in skorajšnji zmagi zaveznikov v prvi svetovni vojni, ki se je je udeležilo kar 200.000 ljudi.



Parada je potekala kljub temu, da so ji nasprotovali številni zdravniki v Philadelphii. | Foto: Arhiv mornarice ZDA

Posledice so bile katastrofalne. V šestih tednih je epidemija dosegla vrh, v Philadelphii je zaradi španske gripe vsak dan umrlo skoraj 750 ljudi. V šestih mesecih je španska gripa zahtevala 16.000 življenj, zbolelo pa je pol milijona prebivalcev Philadelphie.

