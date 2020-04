Z vsega sveta prihajajo strašljivi prizori #video #foto

Po vsem svetu so do danes zabeležili že skoraj 2,5 milijona okuženih s koronavirusom. Umrlo jih je več kot 165 tisoč. Najbolj prizadete države se zato zaradi množice trupel in nevarnosti širjenja bolezni na pogrebnih slovesnostih spoprijemajo s številnimi težavami. Ponekod, med drugim tudi v New Yorku, so umrle zaradi koronavirusa začeli pokopavati kar v množična grobišča.